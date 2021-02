Alisson volta a falhar, Liverpool leva virada "relâmpago" e perde a terceira seguida

As coisas não andam nada bem para o Liverpool no Campeonato Inglês. O atual campeão voltou a ser derrotado neste sábado, caindo diante do Leicester, por 3 a 1, de virada, fora de casa, em seu terceiro revés seguido. Salah abriu o placar após bela assistência de Firmino, mas os anfitriões conseguiram uma virada "relâmpago", com três gols em sete minutos - contando com mais uma falha decisiva de Alisson. Maddison, Vardy e Barnes garantiram a vitória.

O triunfo faz com que o Leicester tome a segunda colocação da Premier League, chegando a 46 pontos, um a mais que o Manchester United, que ainda jogará no domingo. O Liverpool mantém os 40 pontos e pode cair da quarta colocação para a sexta, a depender dos resultados de Chelsea e West Ham, que entram em campo na segunda-feira.

Após duas falhas decisivas na derrota por 4 a 1 para o Manchester City, Alisson voltou a errar em um momento importante. Minutos depois de o Leicester empatar o jogo com Maddison, o goleiro se precipitou ao sair da área para tentar cortar um lançamento longo, quando o estreante Kabak estava na cobertura. A falta de comunicação fez os dois se atrapalharem, com Alisson errando a tentativa de chutão. E a bola sobrou limpa para Vardy marcar e virar para o Leicester.

Apesar da derrota, o único gol do Liverpool no jogo é digno de registro por conta da bela jogada protagonizada por Roberto Firmino. O atacante brasileiro, mesmo cercado por três marcadores, conseguiu dar uma assistência de costas para Salah, que bateu de primeira para o gol.

Em uma temporada conturbada, na qual vem lidando com desfalques importantes há meses, o Liverpool vive um de seus piores momentos e justamente às vésperas das oitavas de final da Liga dos Campeões. A derrota para o Leicester foi a terceira seguida na temporada (antes, os algozes foram Brighton e Manchester City) e praticamente inviabiliza as chances de título para a equipe, que pode ver o líder City abrir 13 pontos de vantagem (com um jogo a menos). Jürgen Klopp tentará fazer o time virar a chave para enfrentar o RB Leipzig, na terça-feira, pela Champions.

Globo Esporte