América Latina Norte e Sul conhecem os vencedores de DOTA 2 do WESG LATAM

O norte e sul da América Latina conheceram, no último final de semana, os campeões da modalidade Dota 2 do WESG LATAM 2021, maior torneio multiplataforma de eSport da região. No Brasil, foram definidas as equipes finalistas da competição no país.

O título sul latino-americano foi decidido entre as equipes Impetus Esports, vencedora do último WESG LATAM, e a chilena SADBOYSCL. Na primeira partida, a Impetus dominou o time chileno e venceu por 35 a 21.

Entretanto, a SADBOYSCL soube se reorganizar, ganhou o segundo duelo por 23 a 13 e levou a decisão para o terceiro jogo. Na disputa seguinte, as duas equipes lutaram de igual para igual por quase uma hora, mas a SADBOYSCL se mostrou superior e nos minutos finais derrotou Impetus com placar de 33 a 25 e se consagrou campeã.

Na América Latina Norte a grande final foi entre Infamous e Noping. Logo no primeiro jogo, uma disputa muito acirrada entre as duas equipes, entretanto, Noping garantiu a vitória por 43 a 33.

O segundo confronto foi marcado pela luta da Infamous em levar a decisão para a terceira partida, entretanto, a Noping soube se aproveitar do desespero da rival, dominou o mapa, levou a melhor por 31 a 12 e foi eleita campeã da América Latina Norte no WESG LATAM.

Brasil

A grande final brasileira de Dota 2 do WESG LATAM é será entre SG Esports e Crewmantes. As duas equipes se enfrentarão nos dias 06 e 07 de março em uma final presencial.

Na primeira semifinal, a SG encarou a Incubus que partiu para cima da adversária logo no início da partida. Entretanto, a SG garantiu bons abates, destruiu o time adversário e venceu o primeiro duelo.

No jogo decisivo, a Incumus viu todos seus personagens serem eliminados pela SG que literalmente soube cercar a adversária para garantir a segunda vitória e a vaga na grande final.

Do outro lado da chave, a equipe da Crewmates dominou totalmente o time da Kunkka Beludo e alcançou a primeira vitória por 40 a 20. No segundo jogo, Crewmates conseguiu um desempenho ainda melhor, acabou com todos os personagens da Kunnkka, ganhou de 37 a 7 e se classificou sem dificuldades para decisão do título do WESG LATAM.