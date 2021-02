Após acordo bem-sucedido, Dener retorna ao Sertãozinho para a disputa do Paulistão: “Estamos preparados”

Em busca do acesso para a elite do Campeonato Paulista, o Sertãozinho contará com um importante reforço. Trata-se do volante Dener, de volta ao clube após acerto na Justiça. A advogada Thamires Almeida, que representou o atleta, confirmou o acordo bem-sucedido e o retorno do jogador para a disputa da Série A2 — que começa neste final de semana.

Um dos destaques do Touro no último estadual, o jogador deixou a equipe após a pausa no futebol brasileiro, motivada pela pandemia do novo coronavírus. Com os primeiros vencimentos de 2020 em atraso, Dener acionou o Sertãozinho na Justiça. No início deste ano, o volante chegou a um acordo com o clube, e o desfecho do caso proporcionou o seu retorno.

“Considerando a intenção do Sertãozinho em recontratar o Dener, bem como a vontade do Dener em defender novamente o time, negociamos de modo a satisfazer as partes da melhor forma. Assim, o atleta não precisou abrir mão de qualquer direito”, detalhou Thamires Almeida.

“O meu papel é garantir ao cliente todos os seus direitos, independente se por condenação ou acordo. O Dener volta ao clube sem pendências em relação ao contrato anterior, e bem orientado para o contrato atual”, concluiu a advogada.

Foco no Paulistão

Buscando repetir o bom desempenho de 2020, Dener mostra entusiasmo para o início da Série A2. Na última temporada, ele sofreu apenas uma derrota em nove jogos pelo Sertãozinho, e também pôde defender a Ferroviária na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

“As expectativas são as melhores. Fizemos uma excelente pré-temporada e sabemos das dificuldades que iremos encontrar. Estamos preparados para brigar pelo acesso”, ressaltou o atleta, de 25 anos, revelado pelo Figueirense.

O Sertãozinho estreia na Série A2 neste domingo (28). Às 10h, o Touro recebe o XV de Piracicaba, no estádio Frederico Dalmaso.