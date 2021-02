Atlético-MG finaliza trâmites para compra de Hyoran junto ao Palmeiras

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)





Em ótimo momento com a camisa do Atlético-MG, o meia Hyoran continuará mais tempo com a camisa do Galo. O clube alvinegro definiu que irá exercer a compra do jogador junto ao Palmeiras, adquirindo 50% dos direitos econômicos por R$ 7,5 milhões, e está finalizando os trâmites para anunciar oficialmente.

A confirmação foi feita pelo ge nesta segunda-feira. As condições de pagamento estão previstas no contrato de empréstimo. O parcelamento do valor seria em quatro vezes, com cada parcela em R$ 1,875 milhão. Cada parcela seria paga a cada quadrimestre.

Hyoran chegou ao Galo em janeiro de 2020. Seu contrato iria até o fim do último ano, mas, em função do atraso no calendário, causado pela pandemia de Covid-19, o vínculo foi estendido até o fim da Série A, no fim de fevereiro. O período é o prazo que o Galo tem para exercer a compra.

Com a camisa atleticana, Hyoran já fez 43 jogos e marcou nove gols. Dos últimos 10 jogos que atuou pelo Galo, Hyoran balançou as redes em seis compromissos. Foram também duas assistências no período, a última delas no gol de Guilherme Arana que abriu o placar diante do Fortaleza.

Globo Esporte