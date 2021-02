Baptista se mostra responsável por queda do Botafogo-SP, anuncia mudanças e dá carta branca a Pelaipe

Por Redação Blog do Esporte





O presidente do Conselho de Administração da Botafogo S/A, Adalberto Baptista, concedeu entrevista para a imprensa 14 dias depois da confirmação do rebaixamento do Botafogo-SP à série C do Campeonato Brasileiro. O gestor anunciou mudanças para a temporada 2021.

Baptista explicou que o novo diretor de futebol do clube, Paulo Pelaipe, terá “carta branca” para comandar o departamento, revelou uma nova função administrativa para Léo Franco, antigo diretor, e anunciou a saída de Diego Cabrera, que era coordenador técnico da base botafoguense.

“O Paulo Pelaipe será o comandante, ele vai montar a forma como se vai trabalhar e ele depois responde como ele vai organizar o departamento embaixo da liderança dele. O Léo Franco já tínhamos mudado para uma função administrativa. O Pelaipe quer contar com ele na gestão administrativa. O Cabrera, pelo que eu sei, o Pelaipe quer mudar, com os poucos campeonatos de base que teremos, será preciso enxugar até para suportar o orçamento esse ano. Como cheguei agora em Ribeirão Preto, o Pelaipe iria providenciar seu desligamento [de Cabrera]”, comentou Adalberto Baptista.

O gestor manteve Gustavo Oliveira e Fernando Gelfuso na S/A.

“O Gustavo continua como membro do Conselho de Administração e o Gelfuso é um membro do Botafogo Futebol Clube, embora a gente tenha tido alguma função executiva [durante a última Série B], ele permanecerá como representante do Botafogo FC, sem ingerência e sem execução”, disse Baptista.

Por fim, Adalberto se mostrou responsável pela queda do Botafogo à série B e que ficará com esta responsabilidade pelo resto da vida. Ao reconhecer erros na gestão do clube, pediu um voto de confiança do torcedor com as mudanças já anunciadas.

“Me sinto totalmente responsável. Existem vários responsáveis, mas me sinto o maior, porque se alguém tinha o poder de decisão de alterar alguma coisa, era eu. Não tenho dúvida, esse carimbo vou ter que carregar para o resto da minha vida. Esse insucesso não poderei tirar do meu currículo. O voto de confiança é que fiquei nas últimas semanas trabalhando muito para essa reformulação do departamento, que vimos ser necessária. Trabalhamos muito para trazer o Paulo Pelaipe, uma pessoa de decisões fortes, firmes”, finalizou Adalberto Baptista.

O Botafogo inicia a temporada 2021 no dia 28 de fevereiro, no Campeonato Paulista, contra o São Paulo, no Morumbi.