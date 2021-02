Bayern de Munique não brilha, mas vence o Tigres e conquista o Mundial

O Bayern de Munique não jogou tudo o que sabe, mas levou tudo o que pôde. O Gigante da Baviera venceu o Tigres nesta quinta-feira, por 1 a 0, e conquistou o Mundial de Clubes de 2020, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. Gol de Pavard, aos 13 minutos do segundo tempo, em lance quesitonável. Foi o sexto título do time dentro do mesmo ano - antes, havia faturado o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa. Já a equipe mexicana se despede do torneio com um segundo lugar honroso.

Com essa conquista do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique iguala o feito do Barcelona de 2009, que também venceu todas as seis competições que disputou naquele ano. Esse foi o quarto título mundial do Bayern, que já havia sido campeão em 1976, 2001 e 2013. Confira a lista de ganhadores do Mundial.

O gol da vitória do Bayern sobre o Tigres foi marcado pelo lateral-direito Pavard, aos 13 minutos do segundo tempo. Segundo o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, o gol não deveria ter sido validado. Não pelo possível impedimento de Lewandowski (que foi checado), mas pelo toque do polonês com o braço na bola, na hora da disputa com Guzmán. Pavard aproveitou a sobra.

O atacante Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2020. Ele marcou dois gols no torneio. Em segundo lugar ficou o centroavante Gignac, do Tigres, artilheiro da competição com três gols. A bola de bronze ficou com o volante Kimmich, também do Bayern de Munique.

