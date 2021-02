Bayern de Munique perde para o Eintracht Frankfurt na Bundesliga

(Foto: Getty Images)





O Bayern de Munique perdeu para o Eintracht Frankfurt neste sábado, por 2 a 1, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O Gigante da Baviera lidera com cinco pontos (49 a 44) de vantagem na tabela em relação ao segundo colocado, o RB Leipzig, mas essa diferença pode cair para apenas dois, caso o concorrente vença o Hertha Berlin neste domingo.

O Eintracht Frankfurt é o time do momento na Bundesliga. Antes da bola rolar, vinha de 10 jogos de invencibilidade, conquistando 26 dos 30 pontos disputados nessa sequência. O time estava desfalcado do atacante Andre Silva, autor de 18 gols na temporada.

Enquanto isso, o Bayern de Munique não contava com vários nomes importantes: Serge Gnabry, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso e Douglas Costa.

E o time da casa foi arrasador no início do jogo. Com 20 minutos, já tinha cinco finalizações, contra apenas uma da equipe visitante. O Eintracht Frankfurt abriu o placar aos 12 minutos, com o gol do meia japonês Daichi Kamada. Quinta vez em 22 rodadas deste Campeonato Alemão que o Bayern começou perdendo.

O segundo gol do time de Frankfurt saiu aos 31 minutos. Kamada encontrou um bom passe para o meia Amid Younes, dentro da área do Bayern. O chute cruzado foi impossível para o goleiro Manuel Neuer. O Eintracht marcou pelo menos duas vezes em cada uma da suas 11 partidas mais recentes pela Bundesliga.

O Bayern melhorou já no fim do primeiro tempo e diminuiu a diferença pouco depois da volta do intervalo. Aos oito minutos do segundo tempo, o meia-atacante Leroy Sané deixou três marcadores para trás e deixou o polonês Robert Lewandowski em ótimas condições para só finalizar. Ele é o artilheiro isolado da Bundesliga, com 26 gols em 21 jogos.

A partir daí, só deu Bayern de Munique. O time terminou o segundo tempo com 68% de posse de bola e 14 finalizações. A melhor chance foi com o atacante francês Coman, por volta dos 25 minutos. Porém, o líder do Campeonato Alemão não conseguiu chegar ao empate e perdeu pela terceira vez na atual edição da competição.

Globo Esporte