Botafogo assina pré-contrato com Ronald e tenta liberação antes de maio com Botafogo-SP

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





O Botafogo já tem acertado o primeiro reforço para a temporada de 2021: o atacante Ronald, do Botafogo-SP. Depois de tentar a contratação no fim de 2020, o clube carioca voltou a negociar e garantiu um pré-contrato com o jogador de 23 anos.

O site "Esporte News Mundo" informou primeiro sobre a negociação. O ge apurou que o acordo já está no papel. Agora, as conversas continuam na tentativa de antecipar a chegada do reforço para o início do Campeonato Carioca, no fim de fevereiro. O contrato atual de Ronald vai até maio, e o clube paulista exige alguma compensação para liberar o jogador com meses de antecedência.

Seja nos próximos dias ou no meio do ano, a chegada do jogador serve para suprir uma carência que a diretoria alvinegra passou meses e não conseguiu resolver: ter opções de velocidade no ataque. Ronald foi um dos destaques do Botafogo de Ribeirão Preto na Série B deste ano, com cinco gols em 32 rodadas do campeonato.

Revelado pelo Internacional, Ronald pouco jogou no clube gaúcho. Com uma partida no profissional, ele chegou a ser campeão do Brasileiro de Aspirantes (Sub-23), mas foi disputar o Campeonato Português no Boavista. Em 2019, enfim, chegou ao clube de Ribeirão Preto.

Globo Esporte