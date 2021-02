Botafogo e Kalou encaminham acordo para atacante deixar o clube ao fim do Brasileirão

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





Botafogo e Salomon Kalou chegaram a um acordo para a rescisão do atacante, que deixará o clube ao fim do Campeonato Brasileiro. As partes negociavam a saída nas últimas semanas, e o acerto deve ser assinado nos próximos dias. O contrato iria até o fim de 2021.

Desde que assumiu a presidência do Botafogo, Durcesio Mello deixou clara a vontade de encerrar a relação com o marfinense, que tem o maior salário do elenco e seria um peso para a folha salarial de 2021, ano em que o clube estima perda de R$ 100 milhões em receitas.

Com o acordo, o Botafogo deverá economizar cerca de R$ 5 milhões em gastos com o atacante até o final desta temporada, entre salários, direitos de imagem e outros benefícios. Por outro lado, para acelerar sua saída do clube, Kalou ganhará uma compensação financeira.

O marfinense ficou fora das últimas duas partidas do Botafogo no Brasileirão: contra o Goiás, ele foi cortado por dores musculares, enquanto diante do São Paulo não foi relacionado por opção técnica.

Além do alto custo, o baixo retorno técnico foi outro fator que determinou o fim da relação. Contratado para impactar dentro e fora das quatro linhas, Kalou não correspondeu. Ensaiou boas atuações nas partidas iniciais, mas não manteve o nível esperado e acabou virando reserva no Botafogo. São 27 jogos com a camisa alvinegra (12 como titular) e apenas um gol marcado.

A despedida acontece sem alarde. A última vez de Kalou em campo com a camisa alvinegra foi na derrota por 1 a 0 para o Sport, que decretou o rebaixamento do Botafogo à Série B do Brasileirão. Ele entrou aos 36 minutos do segundo tempo. O entendimento é de que faltou uma análise criteriosa do clube ao realizar a contratação. Mais uma lição que fica da desastrosa temporada.

