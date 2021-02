Botafogo-SP anuncia chegada do meia Michel

(Foto: CARLOS PEREYRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)



O Botafogo de Ribeirão Preto anunciou nessa terça-feira (23) a chegada do meia Michel, formado pelo Cruzeiro e que disputou a série B do Campeonato Brasileiro pelo Paraná na temporada passada. O jogador já teve o registro publicado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e tem contrato com o Pantera até novembro de 2021.

O atleta chegou ao Cruzeiro em 2018, no sub-20, e também teve passagens por Villa Nova-MG e Figueirense nas categorias de base. Esteve no time profissional na equipe Celeste, mas teve o contrato rescindido na última segunda-feira.

Emprestado ao Paraná na última temporada, atuou em 18 partidas, sendo oito titular e esteve na disputa do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B.

O Botafogo já anunciou 17 contratações para o Paulistão. Os anunciados foram o goleiro Caio, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, os zagueiros Matheus Santos, Yan Victor, Fabão, Helder e Victor Ramos, o lateral-esquerdo Pará, os volantes Luan e Vinicius Kiss, os meias Emerson e Renatinho e os atacantes Denilson, Kaio Magno, Neto Pessôa e Rafael Marques.

A equipe estreia no Paulistão no próximo domingo, contra o São Paulo, às 20h30, no Morumbi.