Botafogo-SP anuncia “pacotão” com seis jogadores para a temporada

Por Redação Blog do Esporte





O Botafogo-SP anunciou mais seis jogadores para a temporada 2021 de futebol. A equipe passa por uma reformulação para a disputa no Paulistão e do Brasileiro, após ser rebaixado no nacional para a série C.

Os reforços são o goleiro Caio Bolonhin, o lateral direito Rodrigo Ferreira, o zagueiro Matheus Santos, os meio-campistas Emerson e Luan e o atacante Denilson. Todos têm contrato com o clube até o final de 2021.

“Estou muito honrado por vestir a camisa de um grande clube de São Paulo. Um time tradicional e que tem uma torcida grande. Meu objetivo é conseguir atingir as metas traçadas pelo clube para esta temporada”, disse o lateral direito Rodrigo Ferreira, que é vinculado ao Marcílio Dias.

Já o meio-campista Emerson, de 28 anos, estava na Ferroviária e disputou a série D do Brasileiro. “É uma honra vestir essa camisa que já revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro. O torcedor pode esperar muito empenho e entrega dentro de campo”, disse.

Caio foi destaque no Monte Azul após passar pelas categorias de base do Santos. Matheus Santos, de 25 anos, também passou pelo Monte Azul após se destacar no São Caetano. Luan estava no Alverca, de Portugal, e teve passagens pelo Estoril e Guarani.

Por fim, o atacante Denílson foi destaque no Moto Club na Copa São Paulo em 2020 e foi adquirido pelo Palmeiras. Chega ao Bota para atuar pela primeira fase profissionalmente.

“Fico contente com essa oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. O torcedor pode esperar que vou honrar a camisa do Botafogo com muita garra e entrega dentro de campo”, falou o jovem, que foi cobiçado por várias equipes após a copinha de 2020.

A equipe já havia anunciado a chegada de Rafael Marques, de 37 anos, que teve vasta passagem por clubes no Brasil, como Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo e Sport. Atualmente estava no Ventforet Kofu, do Japão.