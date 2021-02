Bruno Fernandes faz golaço, mas Manchester United tropeça no vice-lanterna

A pior defesa do Campeonato Inglês conseguiu segurar o todo-poderoso Manchester United. Mesmo com um golaço de Bruno Fernandes, o vice-líder só empatou com o vice-lanterna West Bromwich, por 1 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada. Diagne abriu o placar para os donos da casa no The Hawthrons.

Maguire teve a chance da vitória ao acertar a trave nos acréscimos - numa defesaça de Johnstone -, mas a verdade é que o Manchester United ficou devendo ao criar pouco contra um time que havia sofrido 54 gols (agora 55). Fora o golaço de Bruno Fernandes num sem-pulo de esquerda, os visitantes pouco puderam lamentar. Aliás, pelo contrário. Diagne fez o gol aos dois minutos e perdeu outras duas chances no segundo tempo.

O tropeço ainda manteve o Manchester United como segundo colocado, à frente do Leicester agora no saldo de gols (ambos com 46 pontos). Mas a distância para o líder Manchester City agora é de sete pontos, e o time de Pep Guardiola ainda tem um jogo a menos que a dupla. O West Brom somou um ponto na sua luta contra a degola, mas ainda está distante do Newcastle, o primeiro fora da zona.