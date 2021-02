Bruno Soares abre ano com título do ATP de Melbourne em retomada de dupla com Murray

O brasileiro Bruno Soares abriu 2021 com mais um título na carreira no tênis. Neste domingo, ao lado do britânico Jamie Murray, o duplista venceu os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7) - na final do Great Ocean Road Open, um ATP 250 em Melbourne. Assim, depois de uma temporada separados, Soares e Murray retomam a parceria conquistando o 11º título da dupla.

O título vai render a Bruno Soares 250 pontos no ranking que o colocaram de volta ao top 5 do mundo nas duplas, subindo duas posições para alcançar o quinto posto. Murray agora vai ser o 22º do ranking de duplas.

Na partida deste domingo, a dupla colombiana, cabeça de chave número 1 do torneio, saiu na frente com uma quebra logo no começo do primeiro set, mas Soares e Murray se recuperaram rápido e viraram a parcial: 6/3. O segundo set foi mais equilibrando, sendo decidido apenas no tie-break. Soares e Murray salvaram três set points antes de fecharem o jogo em 1h36min: 7/6 (7).

A taça de Melbourne foi o 34º título da carreira de Bruno Soares na ATP, sendo o 11º ao lado de Murray. Os tenistas jogaram juntos entre 2016 e 2019, período em que conquistaram dois Grand Slams: o US Open e o Astralian Open. Em 2020, Bruno atuou com o croata Mate Pavic, que encerrou a parceria mesmo depois de eles terminarem o ano como melhor dupla do tênis mundial, tendo conquistado o US Open e chegado à final em Roland Garros. O fim da dupla criou a oportunidade do retorno com Jamie Murray, irmão do bicampeão olímpico Andy Murray.

Há cinco anos, os dois ganharam seu primeiro grand slam exatamente na Austrália. Nos próximos dias, terão a chance de tentar repetir o feito no Australian Open.

