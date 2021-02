Candidato à presidência do Barcelona diz que é possível contratar Haaland e Mbappé

Em crise técnica desde a última temporada, o Barcelona não só vem tendo dificuldades dentro de campo, mas como se vê em situação financeiramente complicada. Mas há luz no fim do túnel para os dois cenários. É o que garante Toni Freixa, um dos candidatos à presidência do clube, que em uma entrevista à rádio "RAC1" afirmou ser possível fazer grandes contratações em breve.

Freixa apontou que tem um pré-acordo fechado com um investidor para a injeção de 250 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) no clube. E que as finanças permitirão até mesmo a contratação de grandes jogadores já para a temporada 2021/22.

- Como consequência, teremos fundos necessários para melhorar a situação financeira substancialmente, e o Barça contratará três craques diferenciais, dois para posições de ataque e um para a defesa, que nos permitirá voltar a competir no nível mais alto. Temos falado com os jogadores e com os clubes a quem pertencem, para poder fechar quando estivermos no clube - destacou Freixa.

Questionado se estaria se referindo a Mbappé e Haaland - dois dos nomes mais cobiçados do mundo do futebol atualmente - o candidato deu uma resposta animadora para os fãs do Barça.

- Temos uma máxima e nunca falaremos de jogadores até apresentá-los. É uma estratégia ruim, pois pode ser de bandeja para outros clubes pisarem na negociação. (Contratar Mbappé e Haaland) É absolutamente possível. É o que se deve fazer, trazer jogadores diferenciados.

Toni Freixa também garantiu a permanência do técnico Ronald Koeman até o fim de seu contrato, em junho de 2022, descartando uma troca no comando na atual temporada. E, naturalmente, falou sobre o futuro de Messi, que indicou que desejava ir embora do clube na temporada passada e tem contrato apenas até junho, mas ainda não decidiu se pretende ir para outro clube ou mudou de ideia e vai permanecer no Camp Nou.

- Falamos com seu entorno, com seu pai, mas são conversas privadas, que não tenho que revelar. Tenho tranquilidade que Messi esperará para decidir e que a oportunidade está aberta - disse.

A eleição presidencial do Barcelona será realizada no dia 7 de março. Além de Toni Freixa, são candidatos o empresário Victor Font e o ex-presidente Joan Laporta.

Globo Esporte