CBF altera horário de segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira, uma alteração de horário nas finais da Copa do Brasil. O segundo jogo, marcado para o dia 7 de março, ocorrerá às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo.

A partida ocorreria às 16h, mas passou para o fim da tarde de domingo. O primeiro jogo segue marcado para o próximo domingo, dia 28, às 16h, na Arena do Grêmio.

Os jogos ocorrem após o fim do Brasileirão e já com calendário da temporada 2021 em andamento — os estaduais, por exemplo, já começam no próximo fim de semana, enquanto Palmeiras e Grêmio disputam a primeira decisão.

As datas foram confirmadas após o título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras com vitória sobre o Santos. Como participaria do Mundial alguns dias depois, em fevereiro, o Verdão teve uma série de jogos adiados.

O Grêmio garantiu presença na Libertadores de 2021 com a vitória sobre o Athletico, no Brasileirão, mas ainda nas fases preliminares. Na próxima quinta, contra o Bragantino, usará uma equipe reserva para preservar os titulares antes da final.

