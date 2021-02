Colormaq anuncia patrocínio a Felipe Massa na Stock Car

A Colormaq , empresa referência em tecnologia e design em eletrodomésticos e móveis, e o piloto Felipe Massa firmaram, na última quarta-feira (03) uma parceria que torna a companhia patrocinadora oficial do atleta na temporada 2021 de Stock Car, principal categoria do automobilismo no país.

Trata-se de um momento único na carreira de Massa, que retorna ao Brasil para competir após 20 anos, agora em uma nova categoria. Jean Belmonte, acionista da Colormaq afirma que é um orgulho fazer parte desse marco histórico. "Acompanhamos a carreira de Massa há anos e entendemos o patrocínio como parte de uma estratégia que envolve estarmos cada vez mais próximos de nosso público B2B, formado, principalmente, por um perfil que acompanha, vibra e torce pelo automobilismo brasileiro".

O empresário ainda complementa. "Como uma empresa nacional, fundada por um empreendedor do interior de São Paulo, sempre pensamos em apoiar um grande atleta que fosse capaz de levar o nome do Brasil para todo o mundo. Não poderíamos encontrar um momento melhor".

O circuito da Stock Car 2021 será marcado por 10 provas, que acontecem entre 28 de março e 12 de dezembro.