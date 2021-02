Com caso de Covid-19 na família, Givanildo Oliveira não treinará o América-RJ

Givanildo Oliveira não será mais o técnico do América-RJ. Isso porque o treinador informou que houve um caso de Covid confirmado na família na madrugada desta terça-feira. Ele comunicou ao clube que não poderia embarcar para o Rio de Janeiro por conta da contaminação. Givanildo pediu desculpas aos torcedores.

- Na minha carreira toda, é a primeira vez que acontece isso comigo. Tivemos esse problema com uma pessoa muito próxima a mim e eu não tinha como viajar. Estava muito animado em dirigir este grande clube, seria a primeira vez no Rio de Janeiro. Peço desculpas ao torcedor por não conseguir estar nessa caminhada junto ao time, mas infelizmente foi algo que não tive como controlar.

Givanildo foi anunciado como novo comandante do América no último domingo. Ele comandaria a equipe na fase preliminar do Campeonato Carioca, e na principal, caso a equipe avançasse. Com seis pontos em cinco jogos, o America é o quinto na seletiva do Carioca. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 15h30, no Lourivaldão, para enfrentar o Sampaio Corrêa.

Globo Esporte