Com gol no último minuto, Kawasaki Frontale conquista Supercopa do Japão

A temporada 2021 do futebol japonês começou da mesma forma que terminou a 2020: com o Kawasaki Frontale campeão. O Golfinho de Kanagawa, que conquistou o double no último ano, com os títulos da J.League e Copa do Imperador, venceu hoje a Supercopa do Japão ao derrotar o Gamba Osaka (vice-campeão da J.League e da Copa do Imperador) por 3x2, com o gol decisivo marcado no último minuto de acréscimos pelo substituto Yu Kobayashi. A partida aconteceu no Saitama Stadium 2002, com o público limitado a 5 mil pessoas.

Foi com emoção, mas pelo menos o primeiro tempo indicava que seria um atropelo, assim como foi a campanha do Frontale em 2020. Atacando desde o início e chegando com perigo a todo momento (no segundo minuto Leandro Damião já finalizou de bicicleta), o primeiro gol até que demorou a sair, mas veio em dose dupla. A jovem estrela Kaoru Mitoma marcou duas vezes, aos 29 e aos 32 minutos, primeiro aproveitando grande jogada da outra joia da equipe, Ao Tanaka, e depois completando chute cruzado de Yamane - gol que só foi confirmado após a verificação do VAR (o árbitro de vídeo, que não foi utilizado na J.League em 2020 por causa da pandemia, vem para ficar em 2021). Os 2x0 no placar eram até pouco considerando as várias chances que o Kawasaki tinha criado.

A única novidade na escalação de Toru Oniki era o brasileiro João Schmidt, contratado do Nagoya Grampus, no lugar de Hidemasa Morita, que se transferiu para o Santa Clara, de Portugal. Com os desfalques de Noborizato e Oshima, o meia Hatate continuou a ser utilizado como lateral esquerdo (é possível que Oniki queira tornar essa mudança de posição permanente) e Wakizaka começou jogando no meio-campo. O trio de frente era Ienaga, Leandro Damião e Mitoma.

Já o Gamba Osaka teve mais problemas, com desfalques importantes como Takashi Usami e Kim Young-gwon, além de Gen Shoji no banco. Tsuneyasu Miyamoto, que usava um 4-4-2 ou variações de três zagueiros, estreou um 4-3-3, com Yamamoto, Ideguchi e Kurata no meio-campo e a dobradinha Onose-Yajima na direita. Pelo menos no primeiro tempo, porém, o ofensivo Onose ficou completamente perdido tentando parar Mitoma - o craque do Frontale fez o que quis por aquele lado.

Mas o jogo não estava decidido ainda. O time de Kansai, que finalmente começou a atacar no segundo tempo, fez dois gols em um intervalo de sete minutos e igualou o placar, primeiro com um lance de oportunismo de Yajima, depois com um pênalti convertido por Patric depois de uma bola na mão de Yamane dentro da área. Era o que faltava para animar de vez o Gamba e fazer o jogo pegar fogo. Miyamoto então colocou em campo seus dois reforços brasileiros, Tiago Alves (vindo do Sagan Tosu) e Leandro Pereira (vindo do Sanfrecce Hiroshima) e a virada quase saiu no primeiro lance de Tiago Alves, que ganhou disputa com Hatate e saiu de frente para o gol, mas Jung Sung-ryong salvou. Já perto do final, foi a vez de Higashiguchi fazer milagre para evitar gol de cabeça de Taniguchi.

Quando tudo indicava que a disputa iria para os pênaltis, no último dos seis minutos de acréscimo prometidos pelo árbitro Yusuke Araki, um ataque rápido do Kawasaki decidiu a partida. Em dez segundos a bola correu de uma área a outra, com um passe em profundidade de Ao Tanaka para Daiya Tono (de volta de empréstimo do Avispa Fukuoka), que deixou Yu Kobayashi (que tinha entrado no lugar de Damião) em condição de chutar cruzado, sem chance para o goleiro. 3x2. Foi um jogo bem mais disputado do que se esperava, que terminou de forma dramática, mas com vitória do favorito. O Frontale comemorou a segunda Supercopa de sua história seguindo o mesmo padrão de 2020, quando a meta era "fazer três gols por jogo" e muitos dos triunfos vinham por causa dos jogadores que saíam do banco.

Fuji Xerox Super Cup 2021

Kawasaki Frontale 3x2 Gamba Osaka

Saitama Stadium 2002 - Público: 4.208

Gols: Kaoru Mitoma (29', 1x0), Kaoru Mitoma (32', 2x0), Shinya Yajima (60', 2x1), Patric (67', 2x2), Yu Kobayashi (90+6', 3x2)





Número de títulos da Supercopa do Japão:

6 - Kashima Antlers (1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2017)

4 - Sanfrecce Hiroshima (2008, 2013, 2014, 2016)

3 - Tokyo Verdy (1994, 1995, 2005)

3 - Júbilo Iwata (2000, 2003, 2004)

2 - Gamba Osaka (2007, 2015)

2 - Kawasaki Frontale (2019, 2021)

2 - Nagoya Grampus (1996, 2011)

2 - Shimizu S-Pulse (2001, 2002)

1 - Urawa Reds (2006)

1 - Kashiwa Reysol (2012)

1 - Cerezo Osaka (2018)

1 - Vissel Kobe (2020)





V-Varen Nagasaki tem o mascote mais popular da J.League.

O tradicional concurso de mascotes, que é realizado todo ano no início da temporada desde 2013, teve os mesmos três finalistas do ano passado. Desta vez os mascotes não puderam se reunir e a cerimônia foi toda online. Vivi-kun, do V-Varen Nagasaki, foi o mais votado pelos torcedores, enquanto Marinosuke, do Yokohama F-Marinos, ficou em segundo, e Grampus-kun, do Nagoya Grampus, em terceiro.





Vencedores do concurso de mascotes:

Vegatta (Vegalta Sendai): 2013, 2016

Vivi-kun (V-Varen Nagasaki): 2014, 2021

Sanche (Sanfrecce Hiroshima): 2015, 2017

Grampus-kun (Nagoya Grampus): 2018, 2019

Marinosuke (Yokohama F-Marinos): 2020





Globo Esporte