Com metade do elenco positivo para Covid-19, São Paulo segura o jogo e vence Paulistano pelo NBB

Em jogo válido pela 23ª rodada do NBB, o Paulistano recebeu o São Paulo no Ginásio Wlamir Marques neste sábado. A equipe visitante entrou em quadra com seis desfalques. Os atletas Gerson, Shamell, Jefferson, Georginho, Isaac e Dawkins foram isolados após testarem positivo para Covid-19. Contrariando as expectativas, o time tricolor superou o Paulistano por 71 a 63. A estratégia foi segurar o jogo e evitar o desgaste com o apoio de três jogadores da base. Destaque para o pivô Lucas Mariano, que assumiu um papel de liderança e anotou 27 pontos.

- Não sei nem o que falar. A gente teve uma vinda pra cá muito difícil com os seis desfalques. A equipe superou tudo isso. Demos nosso 120%, 150%. Fico muito feliz e não tenho palavras para descrever. Estamos indo muito bem no campeonato, nem sei quantas vitórias seguidas já temos e espero que a gente continue assim - disse o cestinha Lucas Mariano.

O jogo

O time da casa começou o jogo com Ruivo, Deryk, Vitão, Jimmy, Vitão e Maique. Pelo São Paulo, Cláudio Mortari escalou Bennett, Danilo Penteado, Igor, Lucas Mariano e Renan como quinteto inicial. No banco visitante, dois garotos de categorias inferiores completavam a delegação: Enrico e Calebe.

A equipe do Paulistano abriu o placar com apenas 10 segundos de jogo, o ala-pivô Renan acertou uma bola de três. O São Paulo se organizou para marcar e segurar o jogo do adversário, e a estratégia deu certo: 13 a 14. O placar foi tímido com um aproveitamento inferior a 30% nos dois lados da quadra.

No segundo período, o Paulistano tentou acelerar o jogo e desgastar o adversário. O São Paulo começou a sentir os desfalques. O técnico Cláudio Mortari precisou gritar muito para que o time fechasse a defesa. O pivô Lucas Mariano fez a diferença na equipe tricolor ao anotar 14 pontos no primeiro tempo. Com apenas 16 anos, o jogador Calebe entrou em quadra para defender a última posse do Paulistano. Hora do intervalo, o São Paulo sai de quadra com uma vantagem de oito pontos: 23 a 31.

Na volta, o volume de jogo do tricolor caiu mostrando que o cansaço havia batido. A equipe do Paulistano conseguiu diminuir a diferença aproveitando os erros do adversário. O ala-armador Bennett distribuiu a bola e foi bem nas cestas de três. Final do terceiro período com o São Paulo na dianteira, apesar de ter deixado a vantagem diminuir, parcial de 18 a 21.

No quarto e último período, o desgaste do plantel são-paulino era visível, os jogadores escorregavam no próprio suor. Quatro dos cinco titulares atuaram durante os 40 minutos de partida, o reserva Igor ficou fora da quadra por apenas oito segundos. Ruivo tentou reagir pelo Paulistano nas bolas de três, foram seis na partida. Lucas Mariano deu uma bela enterrada para mostrar que já era tarde para os donos da casa tentarem mudar o placar. Fim de jogo com clima de superação, São Paulo 71 a 63 diante do Paulistano.

