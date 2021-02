Com venda de atletas, Cruzeiro tem chance de sanar parte de atrasados e encerrar punição

(Foto: Bruno Haddad)





As vendas do volante Jadsom Silva e do zagueiro Cacá vão possibilitar um alívio nas situações mais emergenciais que vive o Cruzeiro neste momento. Os principais problemas são os salários atrasados com o grupo principal e também a dívida com o PSTC-PR, que ocasionou o impedimento do registro de atletas, no fim de novembro passado. Entretanto, as duas negociações não serão suficientes para zerar completamente os problemas.

Nos últimos dias, o Cruzeiro teve uma garantia de recebimento dos valores das vendas de Jadsom Silva e Cacá. A do volante, negociado com o Bragantino, é que deve chegar primeiro. O clube terá direito a cerca de R$ 3 milhões pela venda. Do zagueiro Cacá, negociado ao Tokushima, do Japão, o valor pelos 60% dos direitos econômicos do atleta deverá chegar a R$ 6,5 milhões.

São quase R$ 10 milhões de recebíveis. Com parte deles, o Cruzeiro poderá quitar a totalidade da dívida que o impede de registrar atletas, por exemplo.

O clube tenta, tanto na Justiça do Rio de Janeiro como também com um acordo com o PSTC-PR (a quem precisa repassar R$ 2.401.011,40 por 20% da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em 2017), resolver a pendência. Nos últimos dias, o diretor de futebol, André Mazzuco, demonstrou tranquilidade para resolver a situação.

Com o restante do valor das vendas, ainda será possível pagar, integralmente, duas folhas de atletas aproximadamente. O Cruzeiro acumula salários atrasados desde a segunda quinzena de outubro do ano passado. Em janeiro, pagou uma pequena parte aos atletas. Contando com o 13º salário, são quatro vencimentos, pelo menos, em atraso com boa parte dos atletas.

Contando que a folha salarial dos atletas chegava a R$ 3,5 milhões mensais, aproximadamente, até o final da Série B, os vencimentos atrasados e acumulados giram em torno dos R$ 14 milhões. Mas há ainda um valor de férias, que o grupo entrou em fevereiro, que precisa ser quitado. Assim, facilmente, o débito supera os R$ 15 milhões no momento.

Há o temor de que alguns atletas não se apresentem, nesta segunda-feira, por causa das dívidas. Mas o clube tem tentado contornar as situações. A diretoria já admitiu que poderá voltar a atrasar vencimentos, mas informou que espera a compreensão dos atletas.

Globo Esporte