Comercial-SP anuncia a chegada de três reforços para a série A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)



Por Redação Blog do Esporte





O Comercial-SP vem se reforçando para a disputa da série A3 do Campeonato Paulista. A equipe está mesclando novos talentos, revelações da base e atletas experientes para a temporada 2021, tudo sob a supervisão do técnico Fahel Junior.

Dentre os reforços está o defensor Alex Moraes, de 32 anos, que mostra otimismo ao falar da equipe. O Comercial estreia no dia 7 de março, contra o Primavera, em Indaiatuba.

“Uma montagem bem feita, uma mescla boa, o Fahel é rígido, cobra bastante. Ele conhece a maioria, o trabalho dele e da comissão técnica está sendo bem feito. Podem ter certeza que no dia 7 vamos estar muito bem preparados para a estreia”, disse o jogador em entrevista ao site Globo Esporte.

Já Vitinho, de 26 anos, jogou a série A3 de 2020 pelo Batatais e acredita que a idade não vai definir quem será escalado, mas a entrega nos treinos.

“Pra mim estar treinando com esses caras é um prazer, aprendo todo dia com Renan, Pitbull, Alex, tem tantos, sou fã desses caras. O Fahel mesmo fala: não tem idade. Não é por que tem 30 anos que o de 20 não pode jogar. Não vamos jogar pela idade, mas pela qualidade. Vamos brigar como no ano passado, que foi por um degrau que não subiu. Mas, acredito eu, que neste ano vamos conquistar esse acesso”, apostou Vitinho.

“É um prazer vestir essa camisa, um clube de tradição, não só eu, mas todo o grupo vai fazer de tudo para buscar o tão sonhado acesso. O Fahel eu já trabalhei em duas oportunidades, ele fez o convite, expôs o plano do clube, eu aceitei para voltar ao mercado de São Paulo, que é muito bem visto. É minha primeira Série A3, mas acredito que não tem muita diferença, completou Alex.

Tabela

Os primeiros jogos do Comercial serão:

07/03 – Primavera (fora de casa)

10/03 – Olímpia (casa)

14/03 – Noroeste (casa)

21/03 – Votuporanguense (fora de casa)

24/03 – Penapolense (casa)

28/03 – Batatais (fora de casa)

31/03 – Nacional (casa)