Comercial volta ao mercado e acerta com atacante Felipinho, formado pelo São Caetano

Depois de anunciar o fim do 1º ciclo de contratações para a nova temporada, o Comercial voltou ao mercado e fechou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2021. O clube acertou com o atacante Felipinho, que estava no Atibaia.

Formado pelo São Caetano, o jogador de 23 anos foi emprestado ao EC São Bernardo em 2017 e ajudou o time a ser vice-campeão da Segundona, sendo um dos principais destaques na campanha com 14 gols em 22 jogos.

Na sequência da carreira, voltou ao Azulão em 2018, mas não teve espaço e acertou novo empréstimo com o Cachorrão no ano seguinte. Dessa vez pela Série A3, Felipinho defendeu a camisa alvinegra em 32 partidas e balançou as redes 12 vezes.

Em 2020, fez parte do elenco do São Caetano no início da campanha que terminou no título da Série A2. Posteriormente, defendeu o Bangu no Campeonato Carioca e na Série D do Brasileiro, e terminou o ano disputando a Copa Paulista pelo Atibaia.

Felipinho é o 12º reforço do Comercial na temporada. Antes, o Leão já havia anunciado o goleiro Max, os laterais Thainler e Felipe Santana, os volantes Guilherme Pitbull, Alex Moraes, Vitinho, Lika e Thiago Silva e os atacantes Rafael Menezes, Claudinho e Willian Araújo. O atacante Gustavo, anunciado em janeiro, já pediu dispensa.

O Comercial estreia na Série A3 no sábado, dia 6 de março, contra o Primavera, às 15h, em Indaiatuba.

