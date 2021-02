Comunicado médico diz que Tiger Woods teve fraturas em partes da perna direita e cirurgia foi sucesso

Foi considerada um sucesso a cirurgia a que Tiger Woods foi submetido à noite em decorrência das fraturas sofridas no acidente com seu carro em Los Angeles na terça-feira. De acordo com um comunicado médico divulgado já na madrugada desta quarta, o astro do golfe teve lesões expostas em duas partes da perna direita e foi necessária a introdução de uma haste na tíbia atingida com a finalidade de estabilizar os ossos reparados. As lesões nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos.

- O Sr. Woods sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Harbor-UCLA Medical Center em trauma ortopédico. As fraturas expostas cominutivas que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O trauma no músculo e tecido mole da perna exigia a liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço - informou o doutor Anish Mahajan, diretor médico do Diretor Médico do Harbor-UCLA Medical Center, na Califórnia.

Além de reproduzir o parecer divulgado, a conta oficial de Tiger Woods acrescenta no post os agradecimentos da família à assistência e dedicação de todo corpo médico, funcionários do hospital e o Corpo de Bombeiros, além do apoio e mensagens de amigos e fãs. O comunicado é encerrado com um pedido de privacidade a Woods e sua família.

Globo Esporte