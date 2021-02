Concussão: Assunto se torna primordial no esporte e liga alerta para a saúde dos atletas

Por Nicholas Araujo

Redaçãi Blog do Esporte





Nos últimos meses, o noticiário do esporte tem falado muito sobre saúde dos atletas, principalmente do futebol, sobre uma lesão chamada concussão. Muitos atletas acabam até sendo substituídos para que possam se recuperar com calma desta lesão. Mas, afinal, o que seria a concussão?

A neurologista da Unifesp-SP, Dra. Aline Turbino, explica sobre esta lesão, que ocorre na cabeça, e de como o atleta deve tratá-la o quanto antes. Confira a entrevista da especialista para o Blog do Esporte:





Blog do Esporte: Como podemos definir o que seria uma concussão?

Dra. Aline Turbino: É uma lesão que afeta as áreas do cérebro e que altera temporariamente suas funções normais, como a memória e concentração, por exemplo.





Blog: Por que os profissionais do esporte, como jogadores, estão mais propensos a sofrer uma concussão?

Aline: Os profissionais de esporte, no caso, por exemplo, de esportes com bola, podem sofrer uma bolada ou mesmo um trauma contra o chão, mesmo jogador com jogador, isso acontece com grande frequência. Eles estão expostos dentro do esporte e por isso eles estão mais propensos.





Blog: Ao sofrer uma concussão, o que ela pode causar no jogador?

Aline: Todas as concussões provocam pequenas lesões no cérebro ou grandes, e ai depende do tamanho da gravidade do trauma e isso será o resultado dessa concussão cerebral.





Blog: Existem efeitos colaterais a longo prazo para quem sofre uma concussão?

Aline: As concussões cerebrais podem causar lesões que podem variar de inchaço, dores de cabeça, sangramentos, isquemia cerebrais, déficit de memória e até mesmo epilepsia.





Blog: Como evitar que situações de concussão aconteçam?

Aline: Os cuidados que devemos ter é não bater a cabeça, a região cerebral.





Blog: Quais os principais cuidados que o atleta deve ter antes de entrar em campo ou praticar o esporte?

Aline: Geralmente após uma batida importante, um trauma grave ou mesmo moderado na cabeça, a gente recomenda mesmo repouso desse cérebro, justamente para que não venha a ter uma nova batida e que possa agravar esse traumatismo cerebral.





Blog: O futebol tem adotado medidas de substituir o atleta que sofre concussão. É recomendado que o atleta suspenda a atividade física após o choque?

Aline: Todo traumatismo da cabeça deve ser prontamente atendido, avaliado por um neurologista, avaliado o fundo de olho em exame neurológico, se esse paciente tiver sinais de vômito, dor de cabeça, náusea, ele deve ser afastado e deve ser observado.





Blog: No caso de esportes como o boxe, que não é possível uma substituição, como o atleta deve proceder?

Aline: O caso do boxe é complicado porque é o rosto está no meio do esporte, o ideal seria proteger a região da cabeça, mas infelizmente, neste tipo de modalidade é impossível.