Conheça os benefícios do BCAA

Se você é uma pessoa que costuma frequentar a academia ou fazer outros tipos de treinos, com certeza já ouviu falar do suplemento BCAA, que significa Aminoácidos de Cadeia Ramificadas. Normalmente, é possível encontrar os seus componentes em alimentos consumidos no dia a dia, então, afinal, para que ele serve?

De acordo com o Helder Teixeira, farmacêutico franqueado da A Fórmula, farmácia de manipulação, as pessoas buscam esse tipo de reforço para as suas atividades físicas, pois elas conseguem reduzir a fadiga muscular, além de acelerar a recuperação dos músculos após os exercícios.

Alguns outros benefícios desse suplemento são a melhora da performance mental e da imunidade, colabora com a produção de energia e no ganho da massa muscular.

No entanto, assim como qualquer outro suplemento, é importante que ele seja indicado sob supervisão de um especialista, pois em casos de treinos médios ele pode ser reposto por outros tipos de alimentos, além de ter efeitos que podem ocorrer e que precisam em alguns momentos ser monitorados, como alteração na glicose sanguínea, por exemplo.

"Se engana quem acredita que o BCAA é usado apenas por atletas, ele também é recomendado para pacientes com recuperação muscular mais lenta, como nos casos de cirrose e insuficiência renal", explica o farmacêutico.

O suplemento pode ser consumido usualmente em forma de pó, cápsula ou líquido, até mesmo injetável, mas a última opção é a menos indicada, pois além de ser mais complexa para alguém que não tem treinamento para aplicar injetáveis, tem os riscos de contrair doenças.

"O BCAA pode ser um aliado em muitas ocasiões, porém, para se obter resultados positivos é importante que ele seja feito com um acompanhamento de um especialista, e que a produção do suplemento também seja feita por uma empresa de qualidade", finaliza.