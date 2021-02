Corinthians leva calote de clubes asiáticos por André Luís e aciona a Fifa; jogador vai voltar

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)





O Corinthians anunciou em junho de 2020 a venda do atacante André Luis ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, mas não recebeu nenhum centavo pela transferência. Por conta do calote, o jogador será reintegrado e passará a ser uma opção para Vagner Mancini na sequência da temporada.

O Timão buscou a Fifa, mas o clube acionado foi outro: o chinês Shanghai Greenland, que entrou no negócio no ano passado com a promessa de assumir a dívida, o que também não fez.

Emprestado primeiro em janeiro de 2020, André teve um bom início na Coreia e, seis meses depois, o Daejeon Hana Citizen manifestou a preferência que tinha para exercer a compra do jogador.

O acordo foi fechado, os clubes anunciaram a venda, mas os valores não foram quitados com o Corinthians. O clube chinês, então, entrou no circuito, ficou com o jogador, manteve o atleta emprestado na Coreia até 31 de dezembro, mas também não pagou pela aquisição .

Em nota em junho, o Corinthians afirmou que, além do valor recebido pela venda dos 50% dos direitos econômicos ao Daejeon Hana Citizen , ainda teria direito a 10% em uma venda futura. O Cianorte, do Paraná, é o dono da outra metade. Os clubes não revelaram valores da negociação, mas eles giravam em torno de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões na época). O Timão receberia R$ 5,5 milhões.

Contratado no fim de 2018 após boa Série B pela Ponte Preta, mas sem a aprovação de Fábio Carille, que retornaria pouco depois, o jogador não teve as oportunidades desejadas na temporada seguinte.

Pelo Timão, André Luís fez apenas cinco jogos e participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2019. Após o estadual, foi emprestado ao Fortaleza e, depois, partiu para a Coreia do Sul.

Em 28 partidas pelo Daejeon Hana Citizen, fez 14 gols. A última partida disputada foi em novembro.

O contrato de André Luis com o Corinthians é válido até o fim da temporada de 2022.

Veja a nota divulgada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista cobra na Fifa uma ação indenizatória do Shanghai Greenland, da China, referente ao não pagamento pela transação do atleta André Luis, que defendeu as cores do Clube em 2019.

Em 2020, o atacante havia sido transferido para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, que não cumpriu os pagamentos da transferência, alegando perdas da pandemia. Em seguida, o clube chinês se apresentou como interessado na aquisição do jogador. Foi assinado um novo contrato, que incluía a cessão de André Luis ao Daejeon, por parte do Shanghai.

Como esse compromisso tampouco foi honrado, André Luis será reintegrado ao Corinthians a partir da próxima semana. Ele fará exames e avaliações de início de temporada.

O Clube ressalta que buscará ser ressarcido até as últimas instâncias na entidade máxima de futebol, pois entende que seus direitos foram violados".

Globo Esporte