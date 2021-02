Coritiba entra com medida no STJD e pede a anulação do cartão de Wilson após erro da arbitragem

O Coritiba tenta anular o segundo cartão amarelo do goleiro Wilson na derrota para o Fortaleza. O clube entrou com uma medida no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O árbitro Anderson Daronco mostrou o amarelo após Wilson se adiantar e defender um pênalti.

No dia do jogo, o ge já tinha noticiado o erro de Daronco. A regra diz que o árbitro só deve mostrar o cartão caso o goleiro se adiante duas vezes. Ou seja, Anderson Daronco deveria mandar a cobrança ser repetida, mas não mostrar o cartão para o camisa 84.

Wilson já tinha levado um cartão por uma reclamação em um lance anterior. Com isso, ele acabou expulso. O Coxa já perdia por 3 a 1. Após Wilson pegar o pênalti, mas ser expulso, o meia Sarrafiore assumiu a vaga no gol - e o jogador defendeu o pênalti.

Caso o segundo cartão amarelo não seja anulado, Wilson será desfalque contra o Santos, jogo que pode confirmar matematicamente o rebaixamento do Coxa. Alex Muralha e Arthur são as opções para o gol. Caso o Coritiba tenha sucesso no STJD, Wilson, claro, será titular.

Próximos jogos do Coritiba

Santos x Coritiba - 13/02, sábado, 19h - Vila Belmiro

Coritiba x Palmeiras - 17/02, quarta, a definir - Couto Pereira

Coritiba x Ceará - 20/02, sábado, 18h30 - Couto Pereira

Atlético-GO x Coritiba - 25/02, quarta, 21h30 - Antônio Accioly





Globo Esporte