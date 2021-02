Corrida de Rua na gravidez: como praticar em segurança?

Embora ainda existam muitas polêmicas sobre a prática de exercícios durante a gestação, já é sabido que poucas grávidas realmente precisam de repouso, as demais podem, e devem manter uma rotina de exercícios supervisionados, que garantam o bem-estar e segurança. Para aquelas que gostam de corrida de rua, a notícia também é animadora: é possível continuar com o treino, e porque não, arriscar uma participação em uma maratona, desde que mantenha os cuidados com os limites do corpo e observe, com atenção, as respostas que ele apresenta ao longo da atividade.

É necessário manter o corpo em movimento em todas as etapas da vida e não seria diferente durante a gestação. Praticar a corrida pode trazer inúmeros benefícios durante o período gestacional. “Existem importantes estudos que comprovam a importância de manter as atividades físicas, mesmo com as alterações do corpo, durante a gravidez. Porém, é necessário que os exercícios sejam adaptados para uma intensidade leve ou moderada, que tragam maior segurança. Saber definir esses parâmetros é o que gera maior questionamento entre as futuras mães e podem levar uma prática saudável a um risco iminente para a mulher e seu bebê”, comenta o Fisiologista e Personal Trainer Ricardo Aguas. Para ele, a reação do organismo e o histórico de atividades, além de Avaliações Específicas de cada caso, é o que determina o nível de intensidade para cada mulher. “Alguns pontos devem ficar sempre em nosso radar, como por exemplo: realizar os treinos de acordo com os seus batimentos cardíacos ideais, respiração muito ofegante, dificuldade ao falar durante o treino. Nesse caso, podemos considerar como um exercício de alta intensidade. Sendo assim, aumenta o risco para um eventual problema”.

No caso da corrida, é possível dizer que é um bom esporte para ser praticado durante o início e um pouco mais da metade da gestação, podendo variar de acordo com a evolução de cada uma. Entre os principais benefícios estão o alívio das dores, melhora da respiração, estabilização do humor, além de um melhor condicionamento cardíaco e físico da mãe.

Porém, para quem faz o treino nas ruas, Personal Ricardo Aguas, faz alguns alertas “existe uma alteração natural no eixo de equilíbrio da mulher, além da frouxidão dos ligamentos, causados pelas constantes mudanças que ocorrem durante os nove meses, o que pode facilitar a queda, o que também reforça a necessidade de se ter um programa de fortalecimento muscular no período gestacional. A mudança hormonal também é uma grande influenciadora no desempenho dos exercícios. Sendo assim, o ideal é buscar ruas planas, com pouco movimento e sem buracos, além de uma supervisão que possa garantir uma execução correta. Se no dia a dia já existe uma completa adaptação, não tem como ser diferente na prática dos exercícios”.

Para o fisiologista, é necessário que, antes de qualquer iniciativa, exista liberação médica. “Apenas com os exames adequados é possível determinar quais exercícios podem fazer parte da rotina de treinos e, inclusive, quando devem ser alterados, a fim de evitar um parto prematuro, ou até mesmo um aborto. Por isso é tão importante ter o acompanhamento do obstetra durante toda a gestação”.

12 dicas que podem ajudar a manter uma corrida mais segura:





1 - Alimentar-se corretamente antes dos exercícios.

2 - Utilizar sempre uma roupa leve e confortável.

3 - Escolher um tênis que traga maior estabilidade e que também proteja o calcanhar e joelhos de um alto impacto.

4 - Hidratar-se durante e após o treino.

5 - Optar por locais e horários mais frescos.

6 - Parar imediatamente a qualquer sintoma de vertigem/tontura.

7 - Não fazer exercícios físicos se estiver doente.

8 - Parar imediatamente ao sentir dificuldade na respiração.

9 - Não exagerar na intensidade dos treinos.

10- Manter uma regularidade de dias de treinos, somente assim você terá os benefícios dos exercícios.

11 - Manter a corrida entre 30 minutos e 1 hora.

12 - Procurar sempre orientação profissional para saber a frequência cardíaca ideal para os seus treinos.