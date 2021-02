Cuiabá dispensa técnico Allan Aal em comum acordo

Por Redação Blog do Esporte





Recém-promovido a série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá definiu nesse domingo (31) a saída do técnico Allan Aal. O treinador chegou ao clube mato-grossense em novembro de 2020, após ser dispensado pelo Paraná.

O clube informou da dispensa nesta segunda-feira (1º), informando também a saída de sua comissão técnica. A parceria culminou no acesso da equipe a série A do Nacional na temporada 2021.

“Serei eternamente grato a todos do Cuiabá e toda sua torcida por esse momento histórico que vivemos juntos. Ficará guardado para sempre no meu coração”, declarou o técnico Allan Aal, em sua despedida do clube.

Confira o comunicado do clube em suas redes sociais:

Sucesso e muito obrigado, professor!

É com essa frase que o Cuiabá se despede do técnico Allan Aal e sua comissão técnica.

Na tarde deste domingo (31), após conversas e em consenso, o treinador e a diretoria do Dourado decidiram que o melhor para ambos seria o fim do ciclo de trabalho nesse momento.

Gratidão, respeito e admiração de ambas as partes, definem essa parceria vitoriosa, que levou à conquista histórica do acesso a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021.

- Serei eternamente grato a todos do Cuiabá e toda sua torcida por esse momento histórico que vivemos juntos. Ficará guardado para sempre no meu coração – declarou o técnico Allan Aal, em sua despedida do clube.

O Cuiabá e toda sua torcida desejam ao profissional uma sequência vitoriosa em sua carreira.

Cuiabá Esporte Clube