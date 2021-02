Cuiabá procura Tiago Nunes para assumir projeto ambicioso na Série A do Brasileiro

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)





Antes mesmo do anúncio oficial da saída de Allan Aal, o Cuiabá já havia iniciado as conversas com Tiago Nunes, ex-técnico do Corinthians. O contrato com Allan terminou dia 31 de janeiro e o acordo da não renovação já estava definido. A diretoria do clube mato-grossense quer um nome de peso para montar um projeto consistente na Série A do Campeonato Brasileiro.

O ge confirmou a informação e a negociação com o Cuiabá está em andamento. Tiago inclusive se interessou em saber mais sobre a cidade e da estrutura do clube.

Mesmo com o acesso sob o comando de Allan Aal, o clube decidiu que o melhor caminho seria contratar um técnico mais experiente e com trabalhos na Série A. Por isso, o técnico cumpriu o seu contrato até o fim e nesta segunda-feira foi confirmada oficialmente a sua saída.

Tiago Nunes tem história em Mato Grosso. Em 2010, assumiu o Luverdense como técnico. Um ano antes, no primeiro título mato-grossense do time de Lucas do Rio Verde, ele era preparador físico da comissão técnica comandada por Tarcísio Pugliese.

Globo Esporte