Cúpula do Santos diverge sobre perfil de técnico e tem dificuldade para encontrar substituto de Cuca

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)





Ciente da saída de Cuca ao fim do Campeonato Brasileiro, o Santos encontra dificuldades para entrar em um consenso na busca por um novo técnico para a próxima temporada.

O Comitê de Gestão, colegiado formado por nove membros (entre eles presidente e vice) que toma as principais decisões do clube, se reúne frequentemente e tem divergido no debate por nomes.

Há um dilema para ser resolvido pelos dirigentes: investir em um profissional renomado, apesar da grave crise financeira, ou reduzir os gastos com nomes menos "badalados" e economizar para quitar dívidas a curto e longo prazo?

A cúpula do Santos está dividida, busca encontrar um norte e definir um alvo prioritário. Vários nomes vêm sendo especulados, entre eles brasileiros e estrangeiros, mas não há uma definição sobre qual caminho o clube seguirá no processo de seleção pelo novo treinador.

Com a próxima temporada batendo na porta, o Santos precisa acelerar as definições se não quiser começá-la sem um treinador definido. Marcelo Fernandes, auxiliar fixo do clube, seria o escolhido para dirigir o time nesta hipótese.

Alguns estrangeiros estudados foram o argentino Ariel Holan, da Universidad Catolica, e o português Pepa, do Paços de Ferreira. O primeiro é bem avaliado e ganhou força nos bastidores, e o segundo não quer deixar a Europa neste momento.

Lisca, do América-MG, é um dos observados, mas não é unanimidade (principalmente entre os torcedores). Situação semelhante à de Tiago Nunes, ex-Corinthians e atualmente livre no mercado (este sofre rejeição interna). Ambos perderam força nos últimos dias.

Enquanto um novo treinador não é definido, Cuca segue no comando da equipe até o fim do Brasileirão. O próximo jogo do Santos é um confronto direto por vaga na pré-Libertadores contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Globo Esporte