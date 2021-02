D'Alessandro é apresentado no Nacional e diz: "Não venho buscar dinheiro"

(Foto: Federico Anfitti/EFE)









Quase um mês e meio após o seu anúncio no Nacional-URU, D'Alessandro vestiu a camisa e foi apresentado no novo clube. O meia argentino, de 39 anos, chegou ao Uruguai no início deste mês, mas cumpriu quarentena obrigatória antes de se juntar ao time e assinar o contrato de uma temporada com a equipe.

Ídolo do Internacional, D'Alessandro reiterou que a escolha pelo Nacional se deu por vários motivos. A proximidade com a Argentina e o Brasil, onde os filhos nasceram e foram criados, foi um dos fatores. E ele garante: não foi movido pelo dinheiro.

– Para que fiquem tranquilos, com certeza não venho buscar dinheiro no Nacional. Sou muito grato e graças ao futebol posso dar para a minha família uma vida que não pude ter quando criança. Neste caso, sou grato ao Nacional que me apresentou um projeto, que gostei muito, porque não falou de dinheiro, e eu tampouco. Minhas prioridades, perto dos 40 anos, são diferentes – reiterou.

D'Alessandro também esteve na mira do outro gigante uruguaio, Peñarol. Ele reforçou que tem amigos no rival do Nacional e o respeita, mas revela que conversou com outras pessoas, que o influenciaram a escolher o Bolso.

– Falei com o Loco Abreu, com Lugano, e todos me falaram do Nacional, porque o Nacional deixou algo para eles. Todos falaram dos valores, do que representa o clube mundialmente – afirmou o “Cabezón”.

Questionado se estava com receio de jogar nos famosos gramados ruins do Campeonato Uruguaio, o meia argentino se mostrou tranquilo. E afirmou que está acostumado. Especialmente pela experiência com os estaduais no Brasil.

– No Campeonato Gaúcho joguei em campos piores dos que podem ter no Uruguai, que não é um problema e não deveria ser um problema para nós (…). O objetivo que me trouxe ao Uruguai é o futebol. É um grande desafio jogar nesses campos, é uma motivação extra jogar contra equipes que se defendem, que te marcam mais, que jogam no contra-ataque, isso te motiva – comentou o argentino.

D'Alessandro deve estrear pelo Nacional apenas no fim de março. A temporada de 2020 no Uruguai ainda não acabou. Há mais sete rodadas a serem disputadas no Clausura. A equipe foi campeã do Torneio Intermedio, que faz parte do Uruguaio, e lidera a tabela anual. O time deve assegurar uma das vagas na fase de grupos da próxima Libertadores.

