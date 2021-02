De comum acordo, Sesc-Flamengo e Drussyla anunciam rompimento para o restante da Superliga

Sesc-Flamengo e Drussyla anunciaram nesta terça-feira que romperam para o restante da Superliga Feminina 2020/2021. No comunicado oficial postado nas redes sociais, clube e atleta alegaram comum acordo na decisão. Como o contrato da atleta vai até o final da temporada, ficou combinado que o Rubro-Negro seguirá disponibilizando profissionais e toda estrutura de trabalho para a atleta.

- Melhor medida a ser adotada para que a atleta siga em busca de sua melhor condição, visando a continuidade de sua carreira e seus próximos desafios - disse o post.

Drussyla tem enfrentado problemas na temporada. No fim de 2020, tendo dificuldades para se firmar na equipe do técnico Bernardinho devido a problemas físicos e de lesão, chegou a excluir o vínculo com o clube carioca em seu perfil em uma rede social. A ação gerou ruídos de transferência ou demissão, mas ela veio à público garantir sua permanência e revelou o tratamento contra depressão.

Com 24 anos, Drussyla surgiu como uma das maiores revelações do vôlei nacional no próprio Rio de Janeiro. Após se destacar na reta final da Superliga 2016/2017, logo chegou à seleção e se tornou figura presente nas convocações de José Roberto Guimarães desde então. Nas últimas temporadas, porém, lidou com lesões e tem tido problemas para voltar ao seu melhor momento.

Globo Esporte