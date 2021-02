Decathlon anuncia parceria com Under Armour e passa a vender produtos da marca

A partir de agora, os consumidores de todo o País encontrarão na Decathlon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos do Brasil, uma gama especial de produtos para o público masculino. Em parceria com a Under Armour, a rede passa a comercializar artigos da marca esportiva como camisetas, bermudas, meias e bonés. O destaque são os produtos com tecnologia de compressão que permitem maior mobilidade e conforto nos treinos, um ícone da marca que estará disponível nos modelos de camiseta manga curta e manga longa, e bermudas.

Além de presença em lojas físicas selecionadas, com ambientação especial para comunicar os consumidores da novidade, os produtos Under Armour também já estão presentes e podem ser adquiridos no e-commerce da Decathlon www.decathlon.com.br.

A parceria tem como objetivo aumentar o portfólio de itens de alta tecnicidade e qualidade na loja, um dos pilares da Decathlon no Brasil e no mundo. "Estamos muito felizes em firmar e comunicar esta parceria, especialmente porque a Under Armour divide conosco o mesmo propósito: oferecer aos consumidores produtos que aliam inovação e qualidade garantindo a melhor performance. Assim, temos a certeza de que vamos aproximar ainda mais o esporte dos brasileiros", conta Paula Fontes, gerente de Marca Categoria Fitness da Decathlon no Brasil.

Vale ressaltar que a Decathlon possui tudo para o esporte a preços imbatíveis, aliando tecnologia, variedade e qualidade. São mais de 65 modalidades esportivas contempladas e 7 mil itens para adultos e crianças. A rede oferece a possibilidade de comprar online e retirar na loja, e realiza troca e devolução OMNI facilitada - compre no site, troque na loja. O horário de funcionamento das lojas físicas dependerá de cada localidade. Confira a lista completa das lojas Decathlon no link http://www.decathlon.com.br/lojas.