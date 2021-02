Dia do Esportista: 4 livros para ajudar na prática de exercícios físicos

Em 19 de fevereiro é comemorado o “Dia do Esportista”. Essa data traz questões necessárias para quem se acomodou e se tornou sedentário no cenário em que estamos vivendo. Uma pesquisa realizada em setembro de 2020 pela Universidade Federal do Ceará em parceria com outras instituições concluiu que adultos que se exercitaram em casa na pandemia apresentam melhor qualidade de vida, melhor qualidade subjetiva de sono e níveis reduzidos de ansiedade, depressão e estresse do que os que permanecem inativos.

Além disso, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, para quem não está infectado pelo vírus, são de no mínimo 150 minutos de atividade física por semana para adultos e 300 minutos para crianças e adolescentes. Pensando na importância das atividades físicas nesse momento, a Disal, referência no mercado editorial, selecionou alguns livros que trazem histórias, dicas e informações para inspirar e auxiliar as pessoas a saírem do sedentarismo.

Confira:

Esporte pra quê? – Carmen Lucia Campos

Algumas pessoas adoram correr, jogar bola, malhar, pedalar... Outras ficam cansadas apenas de ouvir essas palavras. E isso não tem nada a ver com idade: há muita gente de cabelinho branco que se exercita diariamente, enquanto jovens reclamam até das aulas de educação física! Esporte lembra diversão, competição, saúde. Só que nem sempre as condições são propícias para realizá-lo: não há quadra no bairro, não são disponibilizados os equipamentos necessários. Que tal, então, você conhecer o dia a dia dos personagens desta história e ver como eles se relacionam com a prática de atividade física? As aventuras são cheias de lances surpreendentes!

Saiba mais: https://cutt.ly/rkLoIkZ





Exercício Físico e Saúde Mental - Prevenção e Tratamento – Sérgio Eduardo de Carvalho Machado

É incontestável a relevância do exercício físico sobre os diferentes sistemas corporais. Por isso, atualmente, diversos livros técnicos e científicos têm discorrido acerca da grande importância da prática regular do exercício para a promoção da saúde física em casos de doenças como diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias etc. No entanto, existem poucas obras abordando a prática regular do exercício físico no contexto da saúde mental. Desse modo, este trabalho possui como eixo central os efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre as diversas doenças mentais.

Saiba mais: https://cutt.ly/VkLokPM





Heróis do Esporte Brasileiro – Eduardo Costela

O livro traz a saga da vitória dos principais atletas do Brasil ao longo da história. De Pelé a Ayrton Senna, de Maurren Maggi a Hortência, passando por Guga, Cielo, João do Pulo, Éder Jofre, Maria Esther Bueno, Robert Scheidt e outros expoentes das mais diversas modalidades esportivas, conheça todos os campeões olímpicos, mundiais e detentores de fatos incontestáveis que levaram o Brasil ao alto do pódio. Mais que atletas vencedores, eles são exemplos de vida e inspiração para as pessoas.

Saiba mais: https://cutt.ly/tkLoMQY





Fundamentos de Nutrição No Esporte e No Exercício – Marie Dunford

Esta obra apresenta um panorama conciso do fascinante campo da nutrição no esporte e no exercício, bem como de sua aplicação em atletas de diferentes modalidades esportivas, com informações atualizadas e cientificamente embasadas. Ao fornecer os fundamentos dessa ciência e discorrer de maneira dinâmica sobre os efeitos da nutrição no desempenho e no treinamento, este livro torna-se um indispensável guia de consulta. A leitura de Fundamentos de nutrição no esporte e no exercício propiciará uma importante base para estudantes e interessados pelo tema.

Saiba mais em: https://cutt.ly/HkLo62j