Efeito Arrascaeta: Flamengo monitora joia uruguaia para base e avalia revelação da MLS

O Flamengo será menos agressivo no próximo mercado de contratações. Sem tanto dinheiro para gastar, o clube busca equilíbrio nas receitas e mapeia opções “criativas” e de bom custo-benefício. Neste cenário, dois uruguaios estão em avaliação: Brian Rodriguez, do Los Angeles FC, e Cristian Olivera, do Almería.

Assim como Arrascaeta nos tempos de Defensor, ambos são apontados como talentos precoces e com histórico em seleções de base da Celeste. E as possibilidades de negócio são para que Cristian chegue para o sub-20 e Brian ao time profissional.

As conversas ainda estão em estágio inicial e de avaliação de formatos de negócio. Os contatos começaram para que Cristian chegasse para a base, como parte do trabalho de captação que já levou promessas do Atlético-GO, Juventude, Ituano e outros para o Ninho do Urubu.

Cristian se destacou pelo Rentistas, de Montevidéu, e foi comprado pelo Almería por 2 milhões de euros em meados de 2020. Na Espanha, tem alternado entre o time principal e o time B, mas com poucas oportunidades. O investimento dos espanhóis, no entanto, é um entrave, e as partes buscam um formato para que as tratativas avancem.

Durante as conversas por Cristian, os mesmos representantes apresentaram a oportunidade de Brian Rodriguez. O atacante se destacou pelo Peñarol, enfrentou o Flamengo pela Libertadores de 2019, e acabou comprado pelo novato LAFC por 10 milhões de euros.

Com o adiamento da MLS para abril, o desejo é que Brian passe por outros mercados. Agentes ofereceram ao Flamengo, que já tinha o nome mapeado, mas não entrará em disputa para grandes investimentos.

Com isso, o fechamento da janela na Europa nesta segunda-feira será determinante. O Cagliari é um dos interessados em Brian, mas, caso não haja acerto, o caminho fica livre para os rubro-negros, com uma reunião prevista para os próximos dias para discutir condições.

Brian tem 20 anos e já conta com nove partidas e três gols marcados pela seleção principal do Uruguai. Sem dinheiro para desperdiçar e com a próxima temporada batendo na porta, o Flamengo deixa de se preocupar com as vendas e mira bons negócios para 2021.

Globo Esporte