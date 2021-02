Em busca do nono título, Novak Djokovic derrota Jeremy Chardy na estreia do Aberto da Austrália

(Foto: Darrian Traynor /Getty Images)





Maior campeão da história do Australian Open nos torneios individuais masculinos, Novak Djokovic começou bem sua campanha na competição de 2021. Sem muitas dificuldades, o atual líder do ranking mundial derrotou o francês Jeremy Chardy, 61º da lista, por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/2. Os dois já se enfrentaram 14 vezes no Circuito, com o sérvio vencendo todas as partidas, sem perder um único set.

O próximo adversário é o americano Frances Tiafoe, número 64 do ranking, que na estreia derrotou o italiano Stefano Travaglia por 3 a 0.

Após a partida, Djokovic agradeceu muito ao público, que praticamente lotou a Rod Laver Arena, já que o país conseguiu controlar bem a pandemia. Na Austrália, nenhuma pessoa morre por Covid-19 desde outubro, então os protocolos para o torneio abriram espaço para a presença de mais de trinta mil pessoas diariamente.

- Estou me sentindo bem, muito ver o público de volta ao estádio, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo tanta gente. Espero que tudo passe rápido e que essa circunstância que o mundo está vivendo passe logo. Eu realmente estou muito feliz de ver o público aqui na arquibancada, obrigado a todo mundo. Primeiro jogo, muito especial, nessa quadra, que é minha preferida e que me traz tantas boas memórias - disse.

O sérvio não cedeu nenhuma chance de quebra para o seu adversário. No primeiro set, Djokovic abriu 2 a 0 logo de cara, com uma quebra, depois manteve o saque para fechar em 6/3. A segunda parcial não demorou nem vinte minutos, com vitória por 6/1. No terceiro set, o domínio seguiu, e o jogo só se estendeu um pouco mais pois um dos games de saque de Chardy demorou onze minutos, e terminou com vitória de Novak.

Globo Esporte