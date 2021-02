Em busca do oitavo título, Serena Williams vence Halep e avança à semifinal do Aberto da Austrália

(Foto: Getty Images)





A americana Serena Williams venceu Simona Halep, 2ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3, em Melbourne. Com a vitória, a atual número 10 do ranking mundial avança à semifinal e, agora, encara a número 3 do mundo, Naomi Osaka. Essa foi a 12ª vez que Serena e Halep se enfrentam. A americana levou melhor em dez oportunidades, contra duas da romena.

No primeiro set, Serena estava muito bem nas devoluções de saque, logo de cara quebrou o serviço da romena e abriu 2 a 0. Porém, Halep se recuperou no game seguinte devolvendo a quebra e deixou tudo igual na disputa. No sexto game, a americana voltou a quebrar o serviço da adversária. Com um saque potente e definindo bem as jogadas, Serena fechou a primeira parcial em 6/3, em 37 minutos de jogo.

No segundo set, as duas jogadoras tiveram dificuldades para manter o saque. Até o sexto game, duas quebras e uma confirmação para cada, formando um 3 a 3 na parcial. No sétimo game, um dos mais disputados da partida, Serena conseguiu quebrar novamente o saque da romena, ganhou mais confiança no jogo e fechou novamente com um 6/3.

Globo Esporte