Em duelo parelho e emocionante até o fim, Bucks dobram os Pelicans e vencem quarta seguida

Equilibrado desde o início e com emoção até o fim, o encontro entre Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans encerrou em grande estilo a rodada desta quinta-feira na NBA. Pressionado até os últimos instantes, os Bucks acabaram prevalecendo e conquistaram a destacada vitória por 129 a 125, a quarta seguida na temporada regular.

Sempre um elemento de desequilíbrio, Giannis Antetokounmpo liderou a equipe de Wisconsin. Chamando a responsabilidade nos momentos derradeiros, o gigante grego fez a diferença no fim e sublinhou soa ótima atuação com 38 pontos e ainda 10 rebotes, registrando mais um duplo-duplo na conta particular. Com 31 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, Khris Middleton também esteve em ótima noite. Outras boas peças entre os locais foram Donte DiVicenzo (dono de 24 pontos, 9 assistências e 7 rebotes) e Brook Lopez (12 pontos, 5 rebotes e 3 tocos).

Jogando muita bola, os Pelicans mostraram personalidade e estiveram perto de surpreender os anfitriãs, mas faltou mais capricho no fim. Zion Williams (34 pontos e 8 rebotes), Brandon Ingram (23 pontos) e Lonzo Ball (20 pontos e 8 assistências) foram os melhores homens do bom time de Louisiana. Eric Bledsoe apareceu com 16 pontos e Steven Adams ajudou com 7, pontos, 13 rebotes e 2 tocos. JJ Redick marcou 9 pontos e teve uma bola de 3 que lhe valeu ultrapassar Jr. Smith e se tornar o 14º na história da NBA em chutes do perímetro.

O jogo

Conduzido por Giannis, o Milwaukee venceu o quarto de abertura, mas a tarefa não foi nada fácil. Os Pelicans um ótimo jogo coletivo , um Williamson em noite inspirada e pressionaram intensamente, porém o time da casa levou a melhor por 35 a 31.

O jogo era aberto, intenso e indicava um equilíbrio permanente. Faminto, Zion parecia imarcável e guiou a franquia de New Orleans à virada. As equipes, então, passaram a se alternar na liderança até Donte DiVicenzo converter dois lances livres a 4s4 do fim e dar a vitória parcial aos locais por 69 a 68.

Ball e Ingram eram outras importantes peças nos visitantes, que mantinham a postura agressiva e incomodavam os donos da casa. Os Bucks, no entanto, não estavam dispostos a ceder, e o embate seguia absolutamente indefinido, como demonstrado no placar do final do terceiro quarto: 103 a 103.

Com pontos seguidos, Middleton impulsionou o Milwaukee, dando a vantagem parcial de 8 (113 a 105) e um suave respiro para os locais. Suave e temporário, porque logo em seguida o New Orleans encostou e, com Lonzo Ball, passou à frente de novo: 119 a 118. E o duelo seguiu lá e cá. Restando pouco mais de 1 minuto, porém, Giannis faz quatro pontos seguido e deixa os Bucks muito perto da vitória. A equipe de Wisconsin teve a chance de matar o jogo, mas desperdiçou. Na recarga, foi a vez dos Pelicans chegarem perto de nova igualdade, mas também sem sucesso. Com 14 segundos no relógio, o Milwaukee, então, precisava gastar o tempo, mas perdeu a posse de bola e permitiu ao adversário a oportunidade de empatar e levar o jogo para a prorrogação. Brandon Ingram, entretanto, cometeu falta de ataque e jogou por terra as esperanças da franquia de Louisiana.

Pelicans: 14v e 18d (11° do Oeste)

Bucks: 20v e 13d (3° do Leste)





Wizards aprontam outra e derrubam Nuggets em Denver

Provando mais uma vez ser um indigesto visitante (de suas 12 vitórias, 7 foram foram de casa), o Washington Wizards foi ao Colorado e bateu o Denver Nuggets por 112 a 110. Bradley Beal foi o cara dos Wizards, anotando 33 pontos no total. Com a intensidade costumeira, Russell Westbrook conseguiu 16 pontos, 10 rebotes e 10 igual número de assistências, registrando mais um triplo-duplo na carreira. Somando 34 pontos, Jamal Murray fez excelente partida e fechou como o cestinha dos locais e da partida. Nikola Jokic (24, pontos, 11 rebotes e 7 assistências) também deu o seu recado em alto nível.

Wizards: 12v e 18d (12° do Leste)

Nuggets: 17v e 15d (8° do Oeste)





Grizzlies atropelam Clippers sem dó

Jogando em casa, o Memphis Grizzlies não tomou conhecimento do Los Angeles Clippers e carimbou 122 a 94 no vice-líder do Oeste. Todo o quinteto titular esteve bem e alcançou dois dígitos na pontuação, mas foi a equipe armador reserva Tyus Jones o seu melhor anotador, com 20 no total. Dillon Brooks (19 pontos) e Jonas Valanciunas (16 pontos e 15 rebotes) também merecem destaque. Irreconhecíveis, os Clippers não se encontraram e veem o ponteiro Utah Jazz se distanciar na ponta. Apesar de abaixo do costume, Kawhi Leonard (17 pontos e 7 assistências e Paul George (13 pontos e 7 rebotes) terminaram como os mais eficientes na equipe californiana.

Clippers: 22v e 11d (3° do Oeste)

Grizzlies: 14v e 14d (9° do Oeste)





