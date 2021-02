Em jogo ao ar livre, MacKinnon decide e Avalanche vence Golden Knights

Pela temporada regular da NHL, o Colorado Avalanche venceu o Vegas Golden Knights por 3 a 2, em partida realizada às margens do Lago Tahoe, em Nevada. O jogo teve que ser atrasado em cerca de nove horas por conta de problemas com o gelo depois do primeiro período, que obrigou o confronto a ser realizado a noite, pois o sol estava fazendo o rink ficar impraticável para o hóquei no gelo. Quando aconteceu, o principal destaque da partida foi Nathan MacKinnon, que marcou um gol e duas assistências e decidiu, além de Devon Toews, que também teve um tento e uma assistência.

Com a partida ainda sendo realizada de dia, o Avalanche conseguiu abrir o placar logo no começo do primeiro período. Numa boa jogada de MacKinnon, ele entregou para Samuel Girard chutar fraco e contar com uma ajuda do goleiro Marc-Andre Fleury para fazer o primeiro. Colorado tomava todas as ações da partida, mas Fleury conseguia segurar a maioria delas, depois da falha.

Após o fim do primeiro período, vários jogadores reclamaram das condições do gelo, e várias pessoas tentaram resolver estes problemas, mas sem sucesso. Depois de mais de 40 minutos, a NHL decidiu pelo adiamento do jogo para às 21h do horário local (2h no horário de Brasília).

O retorno da partida foi mais um reflexo do primeiro período, com o Avalanche estando melhor, mas foram os Golden Knights que conseguiram o empate. Num chute de longe de Jonathan Marchessault, o disco sobrou para Alec Martinez colocar para dentro e deixar tudo igual. A alegria durou pouco e, apenas quatro minutos depois, MacKinnon partiu em velocidade pelo lado direito, passou por dois defensores e chutou forte no alto de Fleury, marcando um belo gol que deu a liderança para Colorado novamente.

As coisas melhoraram um pouco para os Golden Knights no terceiro período, e o time começou a ameaçar mais o gol de Philipp Grubauer, mas, sem conseguir marcar apesar de estarem melhores, Vegas acabou sofrendo. MacKinnon controlou o disco no lado esquerdo e achou Toews no meio para soltar uma pancada e aumentar a vantagem. Apenas um minuto depois, no entanto, os Knights também marcaram o seu golaço, quando Alex Tuch recebeu o disco perto do gol e deu um giro espetacular para se livrar do defensor e bater no backhand para passar por Grubauer.

A pressão dos Golden Knights no final só aumentou, e eles tiveram algumas boas chances, principalmente com William Karlsson, que foi parado por Grubauer. No final, tentaram tirar o goleiro por um atacante extra, mas não foi o suficiente e o jogo acabou assim.

