Exercícios e verão: saiba como conciliar as atividades com proteção

Com a chegada do verão, aumenta a importância de uma proteção solar adequada para realizar exercícios ao ar livre. O protetor solar, por exemplo, é um dos principais produtos para serem utilizados durante a exposição ao sol, mas, na maioria dos casos, o suor acaba retirando o produto, expondo a pele aos raios UV.

Com isso, o vestuário se torna uma opção primordial para evitar queimaduras ou exposição intensa ao sol. Como recomendado, é preferível evitar exposição aos raios UV após às 10 horas e antes das 16 horas. Esta também é uma recomendação para quem apenas quer pegar um bronze, sem se exercitar em locais externos.

Uma das opções para isso é utilizar uma camisa antiviral com proteção UV. Este tipo de roupa é utilizado, na maioria dos casos, para inibir o crescimento e a permanência de bactérias e vírus em superfícies. Em tempos de pandemia e de muita higiene, o produto se torna indispensável no guarda-roupa de qualquer atleta profissional ou amador.

Algumas empresas oferecem o produto também com a proteção UV, que é utilizada justamente para inibir os raios ultravioleta de agredirem a pele. O vestuário pode ser utilizado também por pessoas que trabalham com muita exposição ao sol, como é o caso dos entregadores de motos.

Bermuda térmica

Aliado a esta proteção, a bermuda térmica também se torna um item importante para completar o vestuário de exercícios. Ela é utilizada para manter o corpo aquecido, livre da fadiga muscular e é bastante utilizada para manter o corpo acostumado com o esforço do exercício ou da corrida.

Este tipo de produto se ajusta perfeitamente a pele, por isso é importante que ele não fique largo no corpo. É importante se atentar ao tipo de material utilizado na produção da bermuda e sempre pesquisa sobre a marca que está comprando. A escolha de um bom vestuário vai auxiliar no desempenho do exercício.

Por fim, a hidratação é muito importante. Estar sempre com uma garrafa de água durante a prática esportiva é importante. Além disso, o isotônico também pode auxiliar na reposição de água no organismo. Escolha sua bebida favorita para a prática de esportes e bom treino!