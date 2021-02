F1 2021: Alfa Romeo revela novo carro sob os acordes de Chopin em teatro na Polônia

A Alfa Romeo foi a terceira das dez equipes da Fórmula 1 a apresentar seu carro para a temporada 2021, na manhã desta segunda-feira, no Teatro Nacional de Varsóvia (Polônia). O modelo C41 será pilotado pelo finlandês Kimi Raikkonen e pelo italiano Antonio Giovinazzi, enquanto o polonês Robert Kubica será o reserva.

O lançamento do carro se deu na Polônia por causa do principal patrocinador da equipe, uma petrolífera local. Antes de o C41 ser mostrado, houve uma apresentação com dois pianistas, que tocaram uma canção do pianista polonês Frédéric Chopin, e duas bailarinas.

Por regulamento, devido ao corte de custos pela pandemia de coronavírus, todas as equipes da F1 usarão os carros do ano passado. No entanto, também por regulamento, houve alterações nas asas e nos assoalhos para que a pressão aerodinâmica seja reduzida e, consequentemente, as velocidades em curva também caiam.

- Primeiro de tudo, é sempre bom ver um novo carro, ainda estamos no desconhecido, há algumas mudanças que terão impacto. Esperamos estar melhores do que no ano passado, teremos uma ideia nos testes daqui a algumas semanas, mas só na primeira corrida saberemos onde estamos - comentou Raikkonen.

Parceira técnica da Ferrari, a Alfa Romeo nada mais é do que a antiga equipe Sauber, que usa motor, câmbio e suspensão produzidas pela escuderia de Maranello. O próprio Giovinazzi está na Alfa por ser piloto formado pela academia da Ferrari.

No ano passado, a Alfa Romeo não fez uma boa temporada e terminou na oitava colocação, com apenas oito pontos. Os melhores resultados da equipe foram três nonos lugares, sendo dois com Raikkonen (Mugello e Imola) e um com Giovinazzi (Spielberg).

- Sempre que se lança um carro, as expectativas são sempre altas, e estão ficando melhores. Vamos ver onde estamos no Barein. O mais importante para a equipe é sempre melhorar, e o time está motivado para dar passo a passo - disse o chefe da equipe, Frederic Vasseur.

Datas de lançamento dos carros da F1

15 de fevereiro - McLaren-Mercedes

19 de fevereiro - AlphaTauri-Honda

22 de fevereiro - Alfa Romeo-Ferrari

23 de fevereiro - RBR-Honda

26 de fevereiro - Ferrari

2 de março - Mercedes

2 de março - Alpine-Renault

3 de março - Aston Martin-Mercedes

5 de março - Williams-Mercedes

A definir - Haas-Ferrari





