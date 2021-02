Falcão quer ser hexacampeão do Reis do Drible em São Bernardo

(Foto: Rodrigo Dod / Savaget)





A disputa com a bola no pé em que dribles valem mais do que os gols está de volta para a sexta edição, neste mês de fevereiro. O Reis do Drible será realizado no último dia do mês, no domingo (28), novamente no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo. Além de contar com craques habilidosos como o "Rei do futsal" Falcão, o evento terá novidades em relação aos anos anteriores, que ainda serão divulgadas pela organização.

Falcão se destaca por ter disputado as cinco edições anteriores do evento, sempre com sua equipe saindo campeã da quadra. Além disso, ganhou o troféu de "Rei do Drible" em três das cinco vezes que o evento foi disputado. "Quando falamos de Reis do Drible, tem os dois lados. Pelo lado das equipes e pelo lado do prêmio individual. Sempre entro no evento pensando em vencer nas duas opções, mas automaticamente fazendo bastante dribles e gols, para tentar ser o maior pontuador", comenta Falcão.

"É com muito prazer que confirmamos mais uma edição do Reis do Drible. Além da presença do Falcão, teremos algumas novidades que iremos divulgar nos próximos dias, principalmente no que diz respeito aos participantes confirmados", conta Ana Paula Leal, diretora da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos. "Embora não tenhamos a presença de público, mais uma vez teremos o evento transmitido ao vivo pela TV Globo, favorecendo o telespectador", completa.

Formato do evento - O Reis do Drible é realizado em uma quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato é o 4 x 4, com três jogadores na linha e um goleiro, em dois tempos de 10 minutos, com cronômetro parado. O evento une as características do futsal, com futebol de campo e o futebol freestyle. Alguns dribles tradicionais, como caneta, meia-lua e chapéu, por exemplo, valem o dobro de pontos em relação a um gol.

A competição pode ser definida quando estiver em seus momentos finais com uma regra válida desde a segunda edição: o jogador que conseguir realizar o drible e fazer o gol na mesma jogada terá uma bonificação e este "combo" valerá quatro pontos. Há ainda os desafios individuais, em que um atleta escolhe um adversário para o drible homem contra homem. As faltas, caso aconteçam, são cobradas sempre no estilo shoot out, ou seja, o jogador vai de encontro ao goleiro adversário com o objetivo de driblá-lo para fazer o gol.

Evento com transmissão ao vivo e sem público - A sexta edição do Reis do Drible, com transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, faz parte da programação do Esporte Espetacular e, excepcionalmente, não terá presença de público neste ano, devido a pandemia da Covid-19.

O Reis do Drible 2021 tem os patrocínios de Rexona, Piracanjuba, Dorflex, Nissan, Atlhetica Nutrition, PlayStation, Sabesp, e conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Hummel e Squaadra Pisos Esportivos. A realização do evento é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.