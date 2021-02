Fernando Alonso passa bem após cirurgia e deve participar dos testes da F1 no começo de março

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso está em boas condições depois de passar por uma cirurgia no maxilar superior para corrigir uma fratura após sofrer um acidente ciclístico em Lugano, na Suíça. O piloto da Alpine Renault, que também quebrou alguns dentes, está internado num hospital especializado neste tipo de lesão em Berna, no mesmo país. Desde o acidente, o espanhol esteve o tempo todo consciente.

Segundo informações da equipe, Alonso ainda deverá ficar no hospital por mais 48 horas e poderá continuar sua recuperação em casa. Espera-se que o bicampeão esteja apto a participar dos testes de pré-temporada no começo de março, no Barein. A temporada 2021 da F1 terá a primeira etapa no mesmo país, no dia 28 de março.

"Após seu acidente de bicicleta ontem, Fernando Alonso foi mantido sob observação em um hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura em seu maxilar superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipe médica responsável está satisfeita com o seu progresso. Fernando ficará em observação por mais 48 horas. Olhando para a frente, após alguns dias de repouso completo, ele poderá retomar progressivamente o treinamento. Esperamos que ele esteja totalmente operacional para realizar a preparação para a temporada. A Alpine F1 Team e Fernando agradecem por seus desejos e farão novas atualizações quando apropriado."

Aos 39 anos, Fernando Alonso está de volta à categoria depois de duas temporadas afastado - sua última corrida foi em 2018, pela McLaren, em Abu Dhabi. Desde o ano passado, o espanhol vem realizando testes com carros de F1 e o acidente ocorreu quando Alonso pedalava em sua preparação para o retorno às pistas.

Em sua primeira fase na F1, Alonso correu em 2001 e depois de 2003 a 2018. O piloto somou 32 vitórias e conquistou seus dois títulos pela Renault, que em 2021 passa a se chamar Alpine (marca que pertence à montadora francesa).

