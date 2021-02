Ferrari está considerando mudanças radicais para o motor em 2022

Depois de muitos problemas no motor de 2020, a Ferrari está considerando fazer mudanças radicais para 2022. As informações são que o novo projeto é ousado, mas que promete mudar completamente a categoria.

Uma das novas propriedades consideradas é que a Ferrari adote a mesma técnica da Mercedes de separar o compressor do turbo. Os elementos serão conectados por um eixo ao motor. É esperado também que a Escuderia coloque o compressor dentro da caixa de entrada de 6 cilindros com um arranjo totalmente novo para o intercooler.

A mudança é para aumentar a performance e melhorar a aerodinâmica dos carros, já que isso tornaria o motor mais compacto. A redução do tamanho do motor também traria um benefício para o centro de gravidade do veículo. O novo design vai ser um grande desafio para a equipe italiana.

A Escuderia pretende se beneficiar ao máximo das novas regras da Fórmula 1 de 2022 para criar um motor mais potente e competitivo. Para o ano de 2021, a equipe está fazendo pequenas melhorias no atual motor para não repetir o desempenho abaixo do esperado de 2020.

Globo Esporte