Fórmula 1 retira arco-íris de campanha e anuncia mudança de foco em programa para 2021

A Fórmula 1 anunciou que vai abandonar o símbolo formado por um arco-íris na campanha "We Race As One" ("Corremos Como Um") e revelou mudanças no foco para a iniciativa durante a temporada 2021. Criada inicialmente para promover a diversidade e a união, com um arco-íris formado pelas cores das dez equipes integrando a marca do projeto, a campanha deve ser ampliada, segundo a categoria.

"Nesta temporada, o arco-íris não aparecerá mais ao lado da plataforma #WeRaceAsOne. Embora a pandemia de Covid-19 ainda seja uma batalha contínua, estamos focando a plataforma nos três pilares principais de nossa estratégia para Meio-Ambiente, Social e Governança Corporativa. Esses pilares são sustentabilidade, diversidade e inclusão, e comunidade. São áreas prioritárias para o esporte, nas quais já houve avanços, mas com mais compromissos a serem cumpridos nos próximos meses e anos." informa o comunicado divulgado pela F1.

Na última temporada, a F1 destinou um tempo antes de cada corrida no ano passado para os pilotos promoverem atos antirracistas. A maioria dos competidores se ajoelhava no grid, num símbolo do combate contra a discriminação racial. Em 2021, também haverá um período de tempo no qual haverá espaço para os pilotos se expressarem:

"Planejamos incluir um momento antes do início de cada corrida nesta temporada para mostrar nosso apoio unido em questões importantes e discutiremos isso com os pilotos e as equipes antes do início da temporada", explicou a F1.

Um dos grandes objetivos da nova fase da "We Race As One" é estimular o uso de veículos sustentáveis, com tecnologia híbrida, ou seja, com motores movidos tanto por sistemas de recuperação de energia como por combustíveis sustentáveis.

A temporada 2021 da Fórmula 1 terá início no próximo dia 28 de março, com o GP do Barein. O calendário terá um recorde de 23 grandes prêmios.

Globo Esporte