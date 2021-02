Gabriel Constantino garante bronze em torneio indoor na França

Em torneio indoor na França, o carioca Gabriel Constantino conquistou a medalha de bronze na prova dos 60m com barreiras neste sábado. O brasileiro obteve o tempo de 7s71, mesma marca do norueguês Balasz Baji, mas no photo finish se confirmou a terceira colocação. O campeão foi o norte-americano Jarret Eaton, com 7.54.

O Meeting Indoor Metz Moselle Athlelor, em Metz, na França, foi a segunda competição de Gabriel no circuito europeu. A primeira no final de janeiro, em Karlsruhe, ficou em sétimo lugar, com 7s76.

A velocista Rosangela Santos não conseguiu repetir o bom desempenho do Meeting de Mondeville, também na França, onde conquistou medalha de ouro nos 60 m no último sábado. Na prova em Metz, a brasileira terminou em quarto lugar, com 7s22. O ouro ficou com a norte-americana Javianne Oliver, com 7s10, seguida da suíça Ajla Del Ponte (7s14) e da norte-americana Dezerea Bryant (7s19).

Globo Esporte