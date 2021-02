Gabriel Jesus volta a marcar, e líder City emplaca a nona vitória seguida no Inglês

O Manchester City emplacou nesta quarta-feira a sua nona vitória consecutiva no Campeonato Inglês. E com gol de Gabriel Jesus, que abriu o placar nos 2 a 0 sobre o Burnley, no Turf Moor, pela 22ª rodada. Sterling completou para o líder isolado numa noite sem sustos para o time de Pep Guardiola.

Talvez o gol logo aos três minutos tenha influenciado, mas a verdade é que o City provavelmente sabia que já iria vencer este jogo sem precisar pisar no acelerador. Gabriel Jesus aproveitou o rebote do goleiro em chute de Bernardo Silva e abriu o placar logo no começo, enquanto Sterling ampliou em jogada de Gündogan aos 38, só completando o cruzamento rasteiro. Até cabia mais, mas Mahrez e, principalmente, Sterling perdoaram no segundo tempo.

As nove vitórias seguidas deixam o City com 47 pontos, três a mais do que o vice-líder Manchester United (que tem um jogo a mais). O Burnley está perto da zona de rebaixamento, com 22 pontos, embora tenha uma gordura para o 18º (Fulham). Na próxima rodada, o City visita o Liverpool, enquanto o Burnley recebe o Brighton.

Globo Esporte