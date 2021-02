Getty Images é anunciada como agência fotográfica oficial da Fórmula 1

(Foto: Getty Images)







Getty Images, líder mundial em comunicações visuais, anunciou hoje que se tornou a Agência Fotográfica Oficial da Fórmula 1®. A partir de 2021, a Getty Images cobrirá todas as corridas de F1, F2, F3 e Porsche Super Cup com sua equipe de fotógrafos especialistas em automobilismo.

A nova parceria de longo prazo formaliza uma relação profissional e contínua que a Fórmula 1 e a Getty Images têm desfrutado ao longo de décadas. Os fotógrafos especialistas em esportes automobilísticos da Getty Images são responsáveis por capturar muitas das imagens mais icônicas da F1 e este novo acordo fará com que isso continue.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com uma agência de fotografia de renome mundial, que é a melhor em sua área”, afirmou Adam Crothers, Diretor de Direitos de Mídia Digital da Fórmula 1®. “Fotografar e capturar a verdadeira essência do nosso esporte é extremamente importante para nós e trabalhar com a Getty garante que continuemos a impulsionar a qualidade e o alcance do esporte ”.

“As imagens esportivas estão na base da Getty Images e, ao longo de nossos 25 anos de história, trabalhamos duro para liderar a indústria na criação, distribuição e gerenciamento de imagens esportivas premium para a mídia, bem como órgãos dirigentes do esporte, equipes e o ecossistema vital de parceiros comerciais e licenciados que os apoiam”, afirmou Ken Mainardis, vice-presidente sênior e chefe global de conteúdo criativo da Getty Images. “Nossos fotógrafos estão ao lado da pista desde o início da competição da F1, então não poderíamos estar mais orgulhosos de formalizar nossa parceria com a Fórmula 1® para fornecer um conteúdo visual mais belo e impressionante para um público global.”

Fundada em 1995, a Getty Images foi a primeira agência de fotografia a fazer parceria com os principais órgãos governamentais do esporte, como o Comitê Olímpico Internacional e a National Basketball Association.

Hoje, a Getty Images é a fotógrafa oficial ou parceira fotográfica de mais de 80 dos principais órgãos de esportes, ligas e clubes do mundo, incluindo PGA Tour, FIFA, Comitê Olímpico Internacional, Conselho Internacional de Críquete, Liga Principal de Beisebol, UEFA, Nacional Hockey League, NASCAR, PGA of America, NBA, National Collegiate Athletic Association, Manchester United, FC Bayern Munich e Ultimate Fighting Championship.