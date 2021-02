Goleira da seleção brasileira feminina, Bárbara renova contrato com Avaí Kindermann

(Foto: Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann)





O período longe do Avaí Kindermann foi curto para a goleira Bárbara, que renovou o contrato até dezembro de 2021. O anúncio foi feito pelo clube catarinense nas redes sociais e teve tom de comemoração pela permanência da experiente jogadora.

No dia 7 de dezembro, um dia depois da final do Campeonato Brasileiro Feminino, Bárbara, de 32 anos, anunciou a saída da equipe depois de quatro temporadas. O Avaí Kindermann também se pronunciou e agradeceu a "parceria" e o empenho durante o período.

No entanto, as partes voltaram a negociar e chegaram a um novo acordo.

Além da goleira, duas jogadoras também renovaram os contratos: a zagueira Tuani e a meia Paty. Sobre a montagem do elenco, o clube confirmou as chegadas da lateral Fran, a meia Gaby e a atacante Raiza.

Bárbara tem três títulos do Campeonato Catarinense no currículo (2017, 2018 e 2019) e também convocações para a seleção brasileira, onde atuou nos jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e Copa do Mundo.

Nesta temporada, além da disputada Série A1 do Campeonato Brasileiro, o Avaí Kindermann estará em duas Libertadores e busca os títulos inéditos para o clube.

Globo Esporte